Tin thế giới tối 5-11: Mỹ chuyển hơn 25.000 hệ thống không người lái tới Trung Đông

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ chuyển hơn 25.000 hệ thống không người lái tới Trung Đông; Hàn Quốc dự kiến triển khai tàu chiến, máy bay tuần tra gần eo biển Hormuz; Indonesia điều hơn 20.000 quân đến Jakarta giữa cuộc điều tra nghi vấn nghe lén Tổng thống Prabowo Subianto...

Mỹ chuyển hơn 25.000 hệ thống không người lái tới Trung Đông

Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển hơn 25.000 hệ thống không người lái và phương tiện chống máy bay không người lái (UAV) cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong năm 2026, nhằm tăng cường năng lực tác chiến và bảo vệ binh sĩ trước các cuộc tấn công bằng UAV.

UAV của Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo thông báo ngày 4-11 của Lầu Năm Góc, được hãng Anadolu dẫn lại, số thiết bị bàn giao cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gồm hơn 1.300 UAV tấn công một chiều, hơn 100 phương tiện không người lái hoạt động trên mặt nước và dưới nước, cùng hơn 24.000 hệ thống chống UAV.

Các thiết bị được cung cấp thông qua Văn phòng Quản lý Danh mục Hệ thống không người lái (DRPM-UxS), đơn vị trực thuộc Bộ Chiến tranh. Hoạt động chống UAV còn có sự hỗ trợ của Lực lượng đặc nhiệm liên ngành chung 401 (JIATF 401).

Lầu Năm Góc cho biết chương trình này thể hiện định hướng đẩy nhanh quy trình mua sắm quốc phòng, mở rộng sản xuất hàng loạt các hệ thống không người lái có chi phí hợp lý, qua đó giảm sự phụ thuộc vào những loại vũ khí truyền thống đắt đỏ.

Ông Owen West, Giám đốc điều hành Dự án Agincourt và DRPM-UxS, cho biết sáng kiến được triển khai theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, hướng đến trang bị số lượng lớn hệ thống có khả năng tạo ưu thế trên chiến trường với chi phí phù hợp.

Nỗ lực này cũng phục vụ kế hoạch thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự hành (AUTOWARCOM), dự kiến hoạt động trước ngày 1-10-2027. Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao thiết bị cho CENTCOM, đồng thời mở rộng triển khai phương tiện không người lái và hệ thống tự hành tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, châu Âu và toàn lực lượng liên quân.

Hàn Quốc dự kiến điều tàu chiến, máy bay tuần tra tới gần eo biển Hormuz

Hàn Quốc dự kiến mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị hải quân Cheonghae tới vùng biển gần eo biển Hormuz, đồng thời triển khai tàu khu trục, máy bay tuần tra hàng hải và lực lượng xử lý bom mìn nhằm hỗ trợ duy trì an toàn tuyến hàng hải quan trọng này.

Một máy bay tuần tra của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngày 5-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kế hoạch triển khai gồm máy bay tuần tra hàng hải, đội xử lý bom mìn và vật liệu nổ. Theo hãng thông tấn Yonhap, lực lượng tham gia còn có một tàu khu trục, máy bay tuần tra P-8, phương tiện mặt nước không người lái, phương tiện không người lái dưới nước và thiết bị điều khiển từ xa phục vụ thăm dò dưới nước.

Đơn vị Cheonghae hiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu thương mại tại Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia. Việc mở rộng phạm vi hoạt động và gia hạn triển khai đơn vị này, vốn được phép hoạt động đến cuối năm 2026, cần được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Seoul tìm cách bảo đảm hoạt động vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng, đồng thời duy trì nguyên tắc không can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Iran.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung từng khẳng định nước này sẽ không triển khai binh sĩ theo cách có thể dẫn đến can thiệp quân sự. Ông nhấn mạnh Seoul tiếp tục duy trì nguyên tắc không tham gia và không can thiệp vào cuộc chiến.

Theo Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, năm 2025, nước này nhập khẩu 70% nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trước xung đột, tuyến hàng hải này đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển trên toàn thế giới.

Triều Tiên thử tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm, mô phỏng tấn công sân bay

Triều Tiên vừa tổ chức diễn tập bắn đạn thật bằng tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm, với mục tiêu giả định là sân bay đối phương. Cùng ngày, nước này cũng thử nghiệm một tổ hợp phòng không mới.

Tên lửa phòng không Triều Tiên rời bệ phóng trong thử nghiệm ngày 4-11. Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc diễn tập do một phân đội thuộc đơn vị tên lửa hành trình chiến lược đóng tại miền Đông thực hiện.

Hình ảnh được công bố cho thấy tên lửa hành trình tầm xa bay thấp, tiếp cận mục tiêu mô phỏng là đường băng có bố trí 28 mô hình tiêm kích kiểu F-16. Sau đó, nhiều vụ nổ nhỏ bao trùm khu vực mục tiêu, cho thấy tên lửa kích hoạt đầu đạn chùm.

Vũ khí được sử dụng được nhận định thuộc dòng tên lửa hành trình Hwasal, có tầm bắn khoảng 1.500-2.000 km. Triều Tiên xếp loại tên lửa này vào nhóm vũ khí chiến lược, thuật ngữ thường dùng để chỉ các loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cũng trong ngày, Cục Tên lửa Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tổ hợp phòng không mới nhằm đánh giá thông số kỹ thuật, độ tin cậy của vật liệu, cơ chế dẫn đường, khả năng nhận diện, theo dõi mục tiêu và xử lý thông tin. KCNA tuyên bố cuộc thử nghiệm đạt mục tiêu đề ra.

Giới chuyên gia Hàn Quốc nhận định hệ thống phòng không mới có thể thuộc dòng Pyoljji, từng được Triều Tiên thử nghiệm từ năm 2021. Trong đó, phiên bản Pyoljji-1-2 có thiết kế tương tự hệ thống S-300PMU-1 và S-300PMU-2 của Liên Xô và Nga. Tên lửa của hệ thống này được cho là có tầm đánh chặn 400-600 km, hướng tới thay thế dòng Pongae-5 có tầm bắn khoảng 150 km.

Các hoạt động thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng, sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn qua biên giới khiến 3 binh sĩ nước này bị thương. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc, cho rằng Seoul tìm cách gây hấn và điều thêm các đơn vị hỏa lực tới khu vực biên giới.

Indonesia điều động hơn 20.000 quân đến Jakarta giữa cuộc điều tra nghi vấn nghe lén Tổng thống

Quân đội Indonesia đang triển khai hơn 20.000 binh sĩ và nhân viên đến thủ đô Jakarta trong bối cảnh nhà chức trách điều tra nghi vấn một chiến dịch nghe lén trái phép nhằm vào Tổng thống Prabowo Subianto.

Xe quân sự tại Jakarta. Ảnh: Jakarta Post

Ngày 4-11, người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Indonesia Muhammad Nas cho biết việc điều động quân là hoạt động thông thường nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo thông tin từ phía quân đội, đợt triển khai bắt đầu ngày 2-11 với 2.100 nhân lực thuộc các đơn vị đóng tại Jakarta. Từ ngày 4-11, lực lượng từ bên ngoài thủ đô tiếp tục được điều động, nâng tổng quân số tham gia lên 20.980 người.

Lực lượng bổ sung gồm binh sĩ thuộc các đơn vị lính thủy đánh bộ, hải quân và nhân sự từ các trung tâm huấn luyện, căn cứ hải quân trên đảo Java và tỉnh Lampung. Ngoài ra, 13.140 nhân viên khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

Động thái này diễn ra trong lúc cảnh sát điều tra cáo buộc có hoạt động nghe lén trái phép nhằm vào Tổng thống Prabowo Subianto cùng một số lãnh đạo và nhân vật công chúng. Vụ việc dẫn đến việc bắt giữ 3 nhân vật liên quan, gồm cựu Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia Listyo Sigit Prabowo và hai tướng cảnh sát Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso.

Ông Listyo Sigit Prabowo bị cách chức Chánh văn phòng Tổng thống ngày 4-11, chỉ hơn một tháng sau khi được bổ nhiệm.

Theo nhà chức trách, chiến dịch nghe lén bị cáo buộc diễn ra trong giai đoạn 2025-2026, khi ông Listyo còn giữ chức Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia. Các nghi phạm bị cáo buộc chỉ đạo truy cập trái phép thông tin liên lạc mà không tuân thủ quy trình, đồng thời ra lệnh xóa dữ liệu điện tử vào cuối tháng 10 nhằm che giấu chứng cứ.

Người phát ngôn Tổng thống Prasetyo Hadi cho biết vụ việc có thể liên quan đến hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại đến lợi ích quốc gia nếu thông tin nhạy cảm của nguyên thủ bị khai thác trái phép. Tổng thống Prabowo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và chính phủ đang chờ kết quả điều tra để xác định động cơ của những người liên quan.

Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách Indonesia chưa xác nhận việc điều động lực lượng quân đội tới Jakarta có liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn nghe lén nói trên hay không.