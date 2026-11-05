Ông Trump tiếp tục gây sức ép, Thống đốc Fed Lisa Cook sắp điều trần

(GLO)- Nhà Trắng được cho là đã ấn định ngày để tổ chức phiên điều trần về cáo buộc gian lận thế chấp đối với Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook. Đây là bước đi mới của Tổng thống Donald Trump nhằm tìm căn cứ pháp lý bãi nhiệm bà.

Ngày 4-11, báo New York Times dẫn lời 1 quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, phiên điều trần liên quan bà Lisa Cook dự kiến diễn ra ngày 14-12.

Thống đốc Lisa Cook trong một cuộc họp của FED ở Washington ngày 25-6. Ảnh: AFP

Trước đó, Nhà Trắng dự kiến tổ chức phiên điều trần vào ngày 5-11. Tuy nhiên, kế hoạch đã được lùi sang tháng 12, sau khi luật sư của bà Cook cho biết thân chủ không thể tham dự trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed ngày 8-9/12.

Tháng 10-2026, ông Trump thành lập 1 ủy ban điều tra nhằm xem xét cáo buộc bà Cook khai báo không chính xác trong hồ sơ vay thế chấp và xác định liệu có căn cứ để miễn nhiệm bà hay không.

Các cáo buộc tập trung vào việc bà Cook bị cho là đã khai 2 bất động sản là nơi cư trú chính trong hồ sơ vay thế chấp năm 2021. Ông Trump cho rằng những khai báo này có thể cấu thành gian lận.

Tuy nhiên, bà Cook bác bỏ cáo buộc, khẳng định không có hành vi sai trái. Luật sư của bà cho rằng những sai lệch trong hồ sơ, nếu có, là sơ suất không chủ ý.

Luật sư của bà Cook cũng bày tỏ lo ngại về tính khách quan của ủy ban điều tra, cho rằng quy trình này có thể thiếu công bằng. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định việc điều tra nhằm xác định liệu có đủ căn cứ pháp lý để bãi nhiệm bà hay không.

Tháng 6-2026, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép bà Cook tiếp tục giữ chức vụ trong khi tranh chấp pháp lý được xem xét.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Trump nhiều lần gây sức ép yêu cầu Fed hạ lãi suất. Những động thái nhằm bãi nhiệm bà Cook làm gia tăng lo ngại về nguy cơ can thiệp chính trị vào hoạt động của Ngân hàng Trung ương Mỹ, vốn được thiết kế để duy trì tính độc lập trong hoạch định chính sách tiền tệ.

Bà Lisa Cook được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm năm 2022 và có nhiệm kỳ tại Hội đồng Thống đốc Fed đến năm 2038. Nếu bị bãi nhiệm, vị trí của bà có thể tạo cơ hội để ông Trump thay đổi thêm cơ cấu nhân sự tại cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ quan trọng nhất của Mỹ.