Tin thế giới sáng 4-11: Tổng thống Trump xác nhận tập kích “cơ sở phòng không” của Iran

(GLO)- Tổng thống Trump xác nhận tập kích "cơ sở phòng không" của Iran; Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ gặp đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng; Chi phí quảng cáo vận động tranh cử tại Mỹ lập hàng loạt kỷ lục... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-11.

Tổng thống Trump xác nhận tập kích "cơ sở phòng không" của Iran

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công một "cơ sở phòng không" của Iran, sau khi truyền thông nói Washington đã tập kích đảo Qeshm.

"Họ không có máy bay hay vũ khí phòng không. Chúng tôi đã xóa sổ một số vào đêm qua. Đó chỉ là cuộc tấn công nhỏ và không phải chiến tranh" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với chương trình Fox & Friends hôm 3-11.

Iran báo cáo về những vụ nổ trên đảo Queshm. Ảnh: Anadolu

Theo ông Trump, Iran mất khoảng 2 tháng để xây dựng một "cơ sở phòng không" và Mỹ đã theo dõi quá trình này. AP cho biết Washington đã nhắm mục tiêu vào "lực lượng Iran sử dụng tên lửa phòng không để đối phó các phương tiện Mỹ". Theo CNN, bệ phóng tên lửa phòng không Iran đã bị tấn công sau khi tìm cách bắn hạ một tiêm kích Mỹ hoạt động trong khu vực.

Qatar - nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran - cho biết vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận tạm thời về xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ của ông vẫn đang tìm cách giải quyết khủng hoảng "thông qua đối thoại", thêm rằng "không có ai hưởng lợi từ cuộc chiến này" nếu nó bùng phát trở lại.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ gặp đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng

Ngày 3-11, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ tiếp các đại diện của Nga và Ukraine tại Nhà Trắng trong tuần này.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: AP

Sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn và chiến dịch nhân đạo tại thị trấn Oleshky, hiện do Nga kiểm soát.

Theo hãng thông tấn Tass, tại sự kiện, bà Melania Trump sẽ có bài phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn vừa kết thúc và sứ mệnh nhân đạo tại Oleshky.

Nhịp sống thường ngày trở lại với thành phố Oleshky trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn tạm thời. Ảnh: Dmytro Lubinets

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày, kết thúc hôm 1-11, đã tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ khẩn cấp đến thị trấn này, đồng thời cho phép dân thường tự nguyện rời đi.

Nhà Trắng không nêu tên các đại diện Nga và Ukraine được mời tham dự sự kiện. Tuy nhiên, một quan chức Ukraine nói với tờ The Kyiv Independent rằng Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets sẽ có mặt tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết chưa có thông tin về kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng ngày 5-11, do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì.

Chi phí quảng cáo vận động tranh cử tại Mỹ lập hàng loạt kỷ lục

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 đang trở thành kỳ bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước này về chi phí quảng cáo chính trị, khi các đảng phái, ứng cử viên và những tổ chức vận động chi hàng tỷ USD nhằm giành lợi thế trong cuộc đua kiểm soát Quốc hội và chính quyền các bang.

Theo số liệu của công ty theo dõi quảng cáo AdImpact được ABC News công bố ngày 3-11, có tới 8/10 cuộc đua thống đốc tốn kém nhất lịch sử Mỹ diễn ra trong chu kỳ bầu cử năm nay. Đứng đầu là cuộc đua thống đốc bang California với chi phí quảng cáo khoảng 350 triệu USD.

Người dân xếp hàng trước một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Tại Hạ viện, 9/10 cuộc đua có chi phí quảng cáo cao nhất lịch sử cũng thuộc chu kỳ bầu cử năm 2026. Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh tại khu vực bầu cử số 7 của bang Michigan đã tiêu tốn hơn 66 triệu USD.

Trong khi đó, 3 cuộc đua Thượng viện tại Texas, Ohio và Michigan đều nằm trong nhóm 10 cuộc đua tốn kém nhất từ trước tới nay. Chi phí quảng cáo tại Texas lên tới khoảng 594 triệu USD, Ohio hơn 525 triệu USD và Michigan khoảng 382 triệu USD.

Theo AdImpact, tính đến cuối tháng 10, tổng chi phí quảng cáo chính trị đã thực hiện hoặc đặt mua trong chu kỳ bầu cử năm nay đạt khoảng 11,2 tỷ USD.

Việc chi tiêu quảng cáo tăng mạnh phản ánh quy mô cạnh tranh tại các cuộc đua Quốc hội và thống đốc, đặc biệt ở những bang có kết quả bầu cử sít sao.

Đe dọa đánh bom giả gây náo loạn hàng không châu Âu

Một làn sóng báo động bom giả liên tiếp nhắm vào ít nhất 7 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu trong ngày 3-11 đã kích hoạt trạng thái báo động an ninh khẩn cấp tại hàng loạt quốc gia, gồm Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bulgaria.

Dù toàn bộ các đợt kiểm tra an ninh sau đó đều không phát hiện bất kỳ vật thể nguy hiểm nào, song chuỗi sự cố đã gây ra tình trạng hỗn loạn, gián đoạn lịch trình hàng không diện rộng.

Một sĩ quan cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đang kiểm tra một chiếc máy bay của hãng Ryanair và hành lý trên máy bay, sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, ngày 3-11-2026. Ảnh: Reuters

Tâm điểm của đợt đe dọa diễn ra vào sáng 3-11 (theo giờ địa phương) tại Italy, khi một thông báo ẩn danh qua thư điện tử cảnh báo về sự xuất hiện của chất nổ trên 2 chuyến bay của hãng Ryanair khởi hành từ Lisbon và Dublin hướng về sân bay Fiumicino ở Rome.

Tình huống khẩn cấp buộc Không quân Italy phải lập tức điều động các máy bay chiến đấu cất cánh để hộ tống hai máy bay thương mại cho đến khi đáp xuống sân bay Fiumicino.

Ngay khi hạ cánh, toàn bộ hành khách, hành lý và máy bay đã bị phong tỏa để lực lượng rà phá bom mìn tiến hành kiểm tra chi tiết.

Chuỗi sự cố ngày 3-11 diễn ra ngay sau một loạt đe dọa tương tự trước đó tại châu Âu.

Hiện cảnh sát Italy cùng cơ quan an ninh các nước châu Âu đang tích cực phối hợp điều tra nguồn gốc các thư điện tử và cuộc gọi ẩn danh cảnh báo.