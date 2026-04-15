Tin thế giới sáng 15-4: Mỹ nói 6 tàu quay đầu về cảng Iran vì lệnh phong tỏa Hormuz

(GLO)- Tổng thống Donald Trump đề cập khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Iran; Mỹ nói 6 tàu quay đầu về cảng Iran vì lệnh phong tỏa Hormuz; Nổ lớn tại nhà máy điện Ấn Độ, hơn 30 người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-4.

Tổng thống Donald Trump đề cập khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Iran

Trao đổi với tờ New York Post ngày 14-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới," sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

﻿ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 11-4. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên ở Islamabad, Tổng thống Trump bày tỏ: "Thực sự bạn nên ở lại (Islamabad), vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có khả năng sẽ đến đó."

Theo New York Post, trong cuộc gọi đầu tiên, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán khó có thể quay trở lại Pakistan, nhưng sau đó vài phút, ông Trump đã gọi lại và tiết lộ "nhiều khả năng" Mỹ sẽ quay trở lại bàn đàm phán ở Islamabad vì Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, ông Asim Munir, "đang làm một công việc tuyệt vời."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 14-4 cho biết nước này và Mỹ xác định việc chuyển các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi Iran là một điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột với Tehran.

Mỹ nói 6 tàu quay đầu về cảng Iran vì lệnh phong tỏa Hormuz

Quân đội Mỹ thông báo 6 tàu hàng quay đầu trở lại Iran, sau khi lệnh phong tỏa đối với phương tiện ra hoặc vào cảng nước này có hiệu lực.

Tàu hàng neo đậu trước eo biển Hormuz, gần Khor Fakkan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 11-3. Ảnh: AP

"Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng chục chiến hạm, máy bay đang ngăn tàu thuyền ra hoặc vào cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu tiên, không tàu nào vượt được qua vòng phong tỏa. 6 tàu hàng đã tuân theo chỉ thị của quân đội Mỹ, quay đầu về một cảng của Iran trên vịnh Oman", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 14-4 thông báo.

CENTCOM tuyên bố hoạt động phong tỏa "được thực thi với tàu thuyền của mọi quốc gia" ra hoặc vào cảng, khu vực ven biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Các tàu thuyền không liên quan đến Iran không bị quân đội Mỹ cản trở qua eo biển Hormuz.

Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Xung đột tại Trung Đông: Iran nhận chuyến hàng viện trợ đầu tiên

Ngày 14-4, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cho biết chuyến hàng viện trợ gồm vật tư y tế và hàng cứu trợ khác đã đến Iran ngày 12-4. Đây là chuyến hàng viện trợ đầu tiên của tổ chức này đến Iran kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2.

Dự kiến, sau chuyến hàng này, IFRC sẽ tiếp tục gửi vật tư y tế, trong đó có các bộ dụng cụ sơ cứu chấn thương, đến Iran trong 3 tuần tới.

Xe chở hàng cứu trợ tới Iran. Ảnh: AA

Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) thuộc IFRC cũng cho biết đã gửi một chuyến hàng cứu trợ khác đến Iran. Chuyến hàng gồm 14 xe tải chở 171 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, xuất phát từ kho hàng của ICRC ở Jordan hôm 13-4. Hàng cứu trợ gồm chăn, đệm, bạt, can đựng nước, bộ dụng cụ nhà bếp và đèn năng lượng Mặt Trời, đủ để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 25.090 người. Ngoài ra, ICRC còn tặng 200 máy phát điện và 100 máy bơm cho Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran (IRCS) để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Nổ lớn tại nhà máy điện Ấn Độ, hơn 30 người thương vong

Chiều 14-4, một vụ nổ nồi hơi đã xảy ra tại nhà máy điện Vedanta ở huyện Sakti thuộc bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, làm 10 công nhân thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương. Ngoài ra vẫn còn một số công nhân bị mắc kẹt tại hiện trường.

Nhà máy nhiệt điện Vedanta Chhattisgarh đã xác nhận vụ nổ. Ảnh: DNA India

Cảnh sát cho biết các đội cứu hộ, cùng với chính quyền địa phương và lực lượng hữu quan đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi vụ việc được báo cáo. Các nỗ lực đang được tiến hành để tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra tại một ống nồi hơi thuộc một tổ máy của nhà máy. Đại diện nhà máy Vedanta cho biết sự cố liên quan đến các nhân viên của nhà thầu phụ NGSL – đơn vị phụ trách vận hành và bảo trì. Công ty khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân, đồng thời ưu tiên hỗ trợ y tế và chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn lao động tại các cơ sở công nghiệp ở Ấn Độ, trong bối cảnh nguyên nhân cụ thể của vụ nổ vẫn đang được điều tra làm rõ.

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Sáng 14-4, Lễ đón chư thiên năm mới trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 đã được tổ chức tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh của Campuchia, khởi đầu các hoạt động đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 của người dân nước này diễn ra trong 3 ngày 14 - 16/4.

Lễ đón chư thiên năm mới tại chùa ﻿Wat Phnom. Ảnh: Khmer Times

Lễ đón chư thiên năm mới thu hút nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đông đảo người dân sở tại và du khách quốc tế tham gia. Đây cũng là sự kiện khởi đầu các hoạt động chào đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026 của người dân Campuchia, gắn với các nghi lễ tôn giáo truyền thống diễn ra trong khuôn viên các ngôi chùa, cùng các chương trình lễ hội Sangkranta sôi động trên phạm vi cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14-4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như chương trình tái hiện phong tục đắp núi cát, nhiễu phật, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta... Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí phong phú phục vụ người dân và du khách được tổ chức tại khu vực chợ Toul Tumpung (chợ Nga) ở quận Chamkar Mon, hay khu vực phố đi bộ trước Cung điện Hoàng gia ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.

