Tin thế giới sáng 14-4: Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran

(GLO)- Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran; Liban đang tìm cách đạt thỏa thuận ngừng bắn qua đàm phán trực tiếp với Israel; EU mở cửa đối thoại với tân thủ tướng Hungary; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-4.

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran

Báo “Times of Israel” ngày 13-4 cho biết, lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran đã có hiệu lực sau khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trôi qua.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, đã được thông báo về việc “các hạn chế tiếp cận hàng hải đang được thực thi ảnh hưởng đến các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm các địa điểm dọc theo Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Biển Arập phía Đông eo biển Hormuz.

Một con tàu đi qua eo biển Hormuz ngày 13-4. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng của họ “sẽ bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10 giờ sáng 13-4 theo giờ miền Đông” (21 giờ theo giờ Việt Nam), phù hợp với tuyên bố của Tổng thống Trump.

Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng này “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran”

Liban đang tìm cách đạt thỏa thuận ngừng bắn qua đàm phán trực tiếp với Israel

Nguồn báo Times of Israel ngày 13-4 cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Liban Youssef Raggi tuyên bố, cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới với Israel cho thấy nước này hành động không phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tòa nhà bị phá hủy sau các đợt không kích của Israel xuống Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Youssef Raggi viết trên mạng xã hội X: “Liban đang tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua đàm phán trực tiếp với Israel. Hướng đi này đã củng cố sự tách biệt giữa vấn đề Liban và vấn đề Iran."

Trong động thái chỉ trích Iran và lực lượng ủy nhiệm Hezbollah, Ngoại trưởng Liban Youssef Raggi nhấn mạnh: “Chỉ có nhà nước Liban mới có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Liban - thông điệp rõ ràng tái khẳng định nguyên tắc chủ quyền quốc gia là cốt lõi của ngoại giao Liban."

Trong các cuộc đàm phán tại Pakistan cuối tuần qua, Iran yêu cầu việc Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hezbollah tại Liban phải được đưa vào như một phần của thỏa thuận với Mỹ.

EU mở cửa đối thoại với tân thủ tướng Hungary

Ngày 13-4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi thúc đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Brussels và Budapest, sau khi ông Péter Magyar giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hungary, khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán.

Ngay say khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội, chính quyền mới do ông Péter Magyar lãnh đạo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi cần thiết. Ảnh: Reuters

Không chỉ ở các vấn đề nội bộ, Hungary vẫn là “nút thắt” trong các hồ sơ đối ngoại của Liên minh châu Âu. Trước đó, Budapest đã nhiều lần trì hoãn hoặc cản trở các quyết định liên quan đến hỗ trợ Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt Nga. Sự khác biệt này được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với việc khôi phục lòng tin giữa EU và Hungary, bởi chỉ khi những vấn đề then chốt này được giải quyết, quan hệ song phương mới có thể tiến tới bình thường hóa thực chất và bền vững.

Quốc hội Pháp thông qua dự luật sửa đổi về hoàn trả cổ vật thời thuộc địa

Tối 13-4, theo giờ địa phương, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua một phiên bản sửa đổi của dự luật khung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn trả các tài sản văn hóa bị cướp bóc trong thời kỳ thuộc địa cho các quốc gia gốc.

Việc thông qua dự luật này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là một công cụ ngoại giao quan trọng của Pháp. Ảnh: vov

Đây được coi là một bước đi lịch sử trong nỗ lực hòa giải văn hóa của chính quyền Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Dự luật này thiết lập một cơ chế pháp lý minh bạch để đưa các tác phẩm nghệ thuật ra khỏi danh mục tài sản công của Pháp mà không cần phải thông qua các đạo luật riêng lẻ cho từng trường hợp như trước đây.

Một hội đồng gồm các chuyên gia từ cả Pháp và quốc gia yêu cầu hoàn trả sẽ được thành lập để xem xét kỹ lưỡng nguồn gốc của các cổ vật. Việc hoàn trả sẽ được thực hiện nếu chứng minh được các cổ vật này đã bị lấy đi một cách bất hợp pháp, thông qua bạo lực hoặc ép buộc trong thời kỳ cai trị của thực dân.