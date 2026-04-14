Tin thế giới tối 14-4: Pakistan đề xuất vòng đàm phán mới Mỹ–Iran

(GLO)- Pakistan đề xuất vòng đàm phán mới Mỹ–Iran; Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ súng tại trường trung học, 16 người bị thương; Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ; Indonesia duy trì cảnh báo cao do núi lửa Semeru phun trào... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 14-4.

Pakistan đề xuất vòng đàm phán mới Mỹ–Iran

Các nguồn tin mới nhất ngày 14-4 cho biết các nhóm đàm phán của Mỹ và Iran có thể nối lại đối thoại ngay trong tuần này, sau khi vòng tiếp xúc trực tiếp lần đầu tiên kết thúc mà không đạt được đột phá.

Islamabad và Geneva đang được cân nhắc là những địa điểm tiềm năng cho vòng đàm phán tiếp theo, trong bối cảnh các bên tiếp tục tìm kiếm khuôn khổ phù hợp để duy trì trao đổi.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: AP

Diễn biến mới nhất cho thấy tiến trình ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy trên nhiều kênh, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp hòa bình thông qua thương lượng và thỏa hiệp.

Theo Pakistan, quốc gia đưa ra đề xuất trên cùng nỗ lực của một số nước trong khu vực, những khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn là nội dung trọng tâm trong đàm phán. Trong khi phía Mỹ đề nghị các biện pháp hạn chế làm giàu urani, Iran mong muốn được giải tỏa các nguồn tài chính bị đóng băng và nới lỏng trừng phạt. Dù còn tồn tại cách biệt, các nguồn tin cho rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, với các bên tiếp tục trao đổi về những phương án dung hòa lợi ích.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ súng tại trường trung học, 16 người bị thương

Ngày 14-4, một đối tượng đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người, hầu hết là học sinh, bị thương.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng ở Siverek. Ảnh: AP

Thống đốc tỉnh Hasan Sildak cho biết vụ việc xảy ra ở trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek. Đối tượng là một cựu học sinh của trường, sinh năm 2007, đã mang súng săn vào trong khuôn viên trường và nổ súng bừa bãi. Sau khi nổ súng, đối tượng đã vào trong tòa nhà và bắt giữ các học sinh làm con tin. Các đội y tế, cảnh sát và các đơn vị đặc nhiệm đã được điều động đến hiện trường. Đối tượng sau đó đã tự sát.

Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã có tranh cãi với một người bạn.

Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái thiết nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ lâm thời Venezuela và tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron của Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận mở rộng hoạt động khai thác dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Mariano Vela, Đại diện Tập đoàn Chevron tại Venezuela ký các thỏa thuận bên cạnh Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: AFP

Buổi lễ ký kết diễn ra tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Caracas, Venezuela giữa Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez và các đại diện cấp cao của Tập đoàn Chevron, đánh dấu một chương mới trong quan hệ năng lượng giữa hai nước sau những biến động chính trị.

Thỏa thuận tập trung vào việc hoán đổi tài sản chiến lược, trong đó Venezuela cấp phép khai thác một mỏ khí đốt để đổi lấy quyền điều hành tại mỏ dầu Ayacucho 8.

Mỏ dầu này sẽ được tích hợp vào công ty Petropiar là liên doanh giữa Chevron và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), hứa hẹn thúc đẩy đáng kể sản lượng khai thác tại vành đai dầu khí Orinoco giàu tài nguyên. Đây là nỗ lực cụ thể của chính quyền lâm thời nhằm thu hút dòng vốn ngoại tệ và kỹ thuật tiên tiến để vực dậy ngành công nghiệp xương sống của đất nước.

Indonesia duy trì cảnh báo cao do núi lửa Semeru phun trào

Núi lửa Semeru - ngọn núi cao nhất trên đảo Java của Indonesia - đã liên tiếp phun trào trong ngày 14-4, tạo ra các dòng khí nóng và tro bụi lan rộng, buộc nhà chức trách tiếp tục duy trì mức cảnh báo cao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Cơ quan Quan sát Núi lửa Semeru, vụ phun trào đầu tiên xảy ra vào 5h22 sáng, với biên độ địa chấn tối đa 20 mm và kéo dài 3 phút 23 giây. Núi lửa phun trào tạo ra cột tro bụi cao khoảng 1.500m so với đỉnh núi, tương đương 5.176m so với mực nước biển.

Theo ông Sigit Rian Alfian, nhân viên tại Trạm Quan sát Núi Semeru, vụ phun trào đầu tiên xảy ra lúc 5 giờ 22 phút sáng giờ địa phương, tạo ra cột tro bụi cao khoảng 5.176m so với mực nước biển. Ảnh: Facebook/Vulcaniya

Đáng chú ý, vụ phun trào này còn khiến dòng khí nóng di chuyển xa tới 3 km về phía Đông Nam, hướng đến khu vực Besuk Kobokan, song không ảnh hưởng đến khu dân cư do khu vực trên nằm trong vùng nguy hiểm (vùng đỏ) đã được thiết lập từ trước. Chỉ hơn 30 phút sau đó, tiếp tục xảy ra vụ phun trào thứ hai với biên độ địa chấn 22 mm và kéo dài 135 giây. Cột tro trắng xám cao khoảng 1.000m so với đỉnh núi và tro bụi trôi dạt về phía Tây Nam.

Hiện núi lửa Semeru vẫn được duy trì ở mức cảnh báo cấp III (Siaga). Giới chức Indonesia nghiêm cấm mọi hoạt động trong vòng bán kính 13 km về phía Đông Nam dọc khu vực Besuk Kobokan, đồng thời khuyến cáo người dân giữ khoảng cách tối thiểu 500m với các bờ sông bắt nguồn từ đỉnh núi.