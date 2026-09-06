Tin tặc công bố 1,44 triệu tệp dữ liệu đánh cắp của chính quyền Berlin

(GLO)- Nhóm tin tặc Rhysida đã công bố khoảng 1,44 triệu tệp dữ liệu đánh cắp từ hệ thống công nghệ thông tin của chính quyền bang Berlin trên dark web, sau khi bị từ chối yêu cầu trả khoản tiền chuộc khoảng 2 triệu euro.

Ngày 5-9, truyền thông Đức đưa tin, sau khi thời hạn tống tiền vào lúc 15 giờ 35 ngày 4-9 (giờ địa phương), Rhysida đã đưa khoảng 5,26 TB dữ liệu, gồm 1.439.893 tệp, lên trang của nhóm trên dark web (mạng ẩn danh).

Quy mô này thấp hơn mức 5,7-5,79 TB mà Rhysida tuyên bố đã đánh cắp trước đó. Vì vậy, hiện chưa rõ toàn bộ dữ liệu bị lấy khỏi hệ thống đã được công bố hay chưa.

Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Rhysida yêu cầu chính quyền Berlin trả 30 Bitcoin, tương đương khoảng 2 triệu euro, để không phát tán dữ liệu. Thị trưởng Berlin Kai Wegner khẳng định chính quyền không chấp nhận yêu cầu này.

Kết quả điều tra xác định, dữ liệu đã bị lấy khỏi hệ thống trong khoảng từ ngày 7 đến 12-8. Hai cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp là Cơ quan Phát triển đô thị, Xây dựng và Nhà ở và Cơ quan Giao thông, Vận tải, Bảo vệ khí hậu và Môi trường.

Hai cơ quan này được tách khỏi mạng lưới hành chính của bang ngày 14-8 để phục vụ điều tra và bảo vệ hệ thống.

Trong số dữ liệu được công bố có các tài liệu liên quan đến kế hoạch ứng phó với các nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN), cùng một số tài liệu về bảo vệ dân sự và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Truyền thông Đức cho biết, kho dữ liệu còn chứa thông tin về các cơ sở cần được bảo vệ trong tình huống khẩn cấp hoặc chiến tranh, cũng như một số tài liệu đánh giá nguy cơ đối với các hệ thống cung cấp điện, nước và các dịch vụ thiết yếu.

Một số tài liệu được cho là liên quan đến phương án phòng thủ trong tình huống khủng hoảng.

Chính quyền Berlin xác nhận. dữ liệu bị phát tán có những thông tin nhạy cảm, nhưng sau khi tham vấn các cơ quan liên bang, đánh giá hiện tại cho thấy vụ việc chưa gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với an ninh hoặc khả năng phòng thủ của Đức.

Bên cạnh dữ liệu hành chính, kho dữ liệu còn có thể chứa thông tin cá nhân của nhân viên chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền Berlin cảnh báo những dữ liệu này có thể bị lợi dụng cho các hành vi gian lận hoặc đánh cắp danh tính.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 1 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội bang Berlin, dự kiến diễn ra ngày 20-9. Tuy nhiên, quan chức Berlin khẳng định các hệ thống phục vụ tổ chức và kiểm phiếu không bị ảnh hưởng.