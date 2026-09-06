Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Tin tặc công bố 1,44 triệu tệp dữ liệu đánh cắp của chính quyền Berlin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, euro news, berlin.de)

(GLO)- Nhóm tin tặc Rhysida đã công bố khoảng 1,44 triệu tệp dữ liệu đánh cắp từ hệ thống công nghệ thông tin của chính quyền bang Berlin trên dark web, sau khi bị từ chối yêu cầu trả khoản tiền chuộc khoảng 2 triệu euro.

Ngày 5-9, truyền thông Đức đưa tin, sau khi thời hạn tống tiền vào lúc 15 giờ 35 ngày 4-9 (giờ địa phương), Rhysida đã đưa khoảng 5,26 TB dữ liệu, gồm 1.439.893 tệp, lên trang của nhóm trên dark web (mạng ẩn danh).

Quy mô này thấp hơn mức 5,7-5,79 TB mà Rhysida tuyên bố đã đánh cắp trước đó. Vì vậy, hiện chưa rõ toàn bộ dữ liệu bị lấy khỏi hệ thống đã được công bố hay chưa.

tin-tac-cong-bo-144-trieu-tep-du-lieu-danh-cap-cua-chinh-quyen-berlin.png
Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Rhysida yêu cầu chính quyền Berlin trả 30 Bitcoin, tương đương khoảng 2 triệu euro, để không phát tán dữ liệu. Thị trưởng Berlin Kai Wegner khẳng định chính quyền không chấp nhận yêu cầu này.

Kết quả điều tra xác định, dữ liệu đã bị lấy khỏi hệ thống trong khoảng từ ngày 7 đến 12-8. Hai cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp là Cơ quan Phát triển đô thị, Xây dựng và Nhà ở và Cơ quan Giao thông, Vận tải, Bảo vệ khí hậu và Môi trường.

Hai cơ quan này được tách khỏi mạng lưới hành chính của bang ngày 14-8 để phục vụ điều tra và bảo vệ hệ thống.

Trong số dữ liệu được công bố có các tài liệu liên quan đến kế hoạch ứng phó với các nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN), cùng một số tài liệu về bảo vệ dân sự và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Truyền thông Đức cho biết, kho dữ liệu còn chứa thông tin về các cơ sở cần được bảo vệ trong tình huống khẩn cấp hoặc chiến tranh, cũng như một số tài liệu đánh giá nguy cơ đối với các hệ thống cung cấp điện, nước và các dịch vụ thiết yếu.

Một số tài liệu được cho là liên quan đến phương án phòng thủ trong tình huống khủng hoảng.

Chính quyền Berlin xác nhận. dữ liệu bị phát tán có những thông tin nhạy cảm, nhưng sau khi tham vấn các cơ quan liên bang, đánh giá hiện tại cho thấy vụ việc chưa gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với an ninh hoặc khả năng phòng thủ của Đức.

Bên cạnh dữ liệu hành chính, kho dữ liệu còn có thể chứa thông tin cá nhân của nhân viên chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền Berlin cảnh báo những dữ liệu này có thể bị lợi dụng cho các hành vi gian lận hoặc đánh cắp danh tính.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 1 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội bang Berlin, dự kiến diễn ra ngày 20-9. Tuy nhiên, quan chức Berlin khẳng định các hệ thống phục vụ tổ chức và kiểm phiếu không bị ảnh hưởng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Thế giới

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Thế giới

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

Thế giới

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Thế giới

(GLO)- Thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, Nepal đối mặt bài toán phục hồi sau lũ quét; Ukraine gây sức ép lên lực lượng Nga; Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền Triều Tiên là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

Thế giới

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Thế giới

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Cảnh sát Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia sa thải 27 quan chức Bộ Nông nghiệp trong tháng 8

Thế giới

(GLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết, trong tháng 8, bộ này đã cho thôi việc 27 quan chức, trong đó 13 người bị sa thải vĩnh viễn liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến và 14 người khác do nghi vấn sai phạm trong sử dụng nguồn tiền trị giá hàng tỷ rupiah.

null