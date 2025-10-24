(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 24-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND là vấn đề được quan tâm thảo luận.

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đi sâu vào Điều 37 của Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi), liên quan đến thẩm quyền và hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Dự thảo Luật đang để 2 phương án. Phương án 1: Tổ đại biểu HĐND giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương khi được HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp giao. Phương án 2: Không quy định thẩm quyền của Tổ đại biểu HĐND.

Đại biểu (ĐB) Siu Hương đồng tình với phương án 1, tức là tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND, nhưng với phạm vi giám sát khi được HĐND hoặc Thường trực HĐND cùng cấp giao.

“Đây không chỉ là sự kế thừa Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND hiện hành, mà còn phát huy tính chủ động, linh hoạt trong giám sát, là bước đi cần thiết để củng cố, phát huy vai trò giám sát của HĐND các cấp, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của chính quyền địa phương và xây dựng chính quyền gần dân, sát dân”-ĐB Hương phân tích.

Thực tiễn cho thấy, Tổ đại biểu HĐND là một thiết chế giám sát gần dân, sát cơ sở; có tính chủ động, linh hoạt. Từng có thời gian là đại biểu HĐND tỉnh, ĐB Siu Hương cho biết các Tổ đại biểu HĐND tại địa phương luôn chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình thực tế.

Nhiều cuộc giám sát chuyên đề, giám sát từ thực tiễn phát sinh ngoài kế hoạch ban hành trước đó đã phát hiện, kịp thời kiến nghị xử lý những bất cập trong quản lý đất đai, đầu tư công, chính sách dân tộc và an sinh xã hội.

“Chính nhờ hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND mà các nội dung kiến nghị được chuyển tải nhanh hơn, giúp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở địa phương giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân”-ĐB Hương nói.

Do đó, nếu bỏ quy định về thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND như phương án 2 thì sẽ làm giảm tính chủ động, linh hoạt trong giám sát, nhất là ở những địa bàn rộng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi Tổ đại biểu HĐND thường là kênh nắm bắt thực tiễn trực tiếp và gần gũi nhất.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND, ĐB Siu Hương đề xuất một số nội dung.

Thứ nhất, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của Thường trực HĐND trong việc giao nhiệm vụ, theo dõi kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND, bảo đảm hoạt động này không hình thức, mà có kết quả cụ thể.

Thứ hai, cần tăng cường điều kiện hỗ trợ, thông tin và phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND với các cơ quan của HĐND và UBND, để các Tổ đại biểu HĐND có cơ sở đánh giá, kiến nghị xác đáng.

Thứ ba, Tổ đại biểu HĐND báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND và thông tin rộng rãi đến cử tri, bảo đảm tính minh bạch; trừ trường hợp pháp luật có quy định không được công khai.