Tiến sĩ Nguyễn Thị Lành giữ chức Chủ tịch Hội Địa lý Gia Lai khóa I

(GLO)- Chiều 18-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Địa lý Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lành - giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Quy Nhơn) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Địa lý Gia Lai khóa I.

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trương Tuấn

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vai trò của đội ngũ trí thức Địa lý trong nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội Địa lý Gia Lai (trước đây là Hội Địa lý Bình Định) đã không ngừng củng cố tổ chức, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động.

Từ 23 hội viên khi mới thành lập, đến nay, Hội có 68 hội viên là giảng viên đại học, giáo viên phổ thông, cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ các sở, ngành.

Ban Chấp hành được kiện toàn với 9 ủy viên; thành lập 3 chi hội chuyên môn cùng các ban phụ trách, tạo nền tảng cho hoạt động của Hội ngày càng bài bản, hiệu quả.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật với 26 đề tài các cấp đã được nghiệm thu, bao gồm 1 đề tài cấp quốc gia, 4 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp tỉnh; hiện còn 7 đề tài đang tiếp tục triển khai.

Hội viên đã công bố khoảng 150 bài báo khoa học, trong đó có hơn 20 bài đăng trên các tạp chí quốc tế; trực tiếp hướng dẫn 2 luận án tiến sĩ và hơn 45 luận văn thạc sĩ.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Hội có 4 hội viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 1 hội viên được phong hàm Phó Giáo sư, 16 hội viên đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành.

Ở khối giáo dục phổ thông có 17 hội viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, tham gia bồi dưỡng hơn 50 học sinh giỏi Địa lý cấp tỉnh và quốc gia giai đoạn 2020-2025.

Công tác tư vấn, phản biện xã hội được Hội tham gia tích cực với hàng chục nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ban Chấp hành Hội Địa lý Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Trương Tuấn

Đại hội đã thống nhất phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu tiếp tục phát triển Hội lên 100-120 hội viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ địa không gian; tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Địa lý Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 ủy viên.