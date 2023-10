Tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi: Cần nâng cao nhận thức của người dân

Tin liên quan Gia Lai chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh dại

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại còn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo còn thấp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 11 người tử vong do bệnh dại. Hầu hết các trường hợp tử vong đều chưa được điều trị dự phòng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã tiêm phòng được 36.901 liều vắc xin bệnh dại, đạt 16%/tổng đàn. Trong đó, 16.649 liều từ ngân sách nhà nước, 11.761 liều do doanh nghiệp hỗ trợ, 8.941 liều người dân tự chủ động tiêm phòng cho vật nuôi. Mặc dù tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi hiện cao hơn năm 2022 (năm 2022 chỉ đạt 5,4%) song vẫn còn rất thấp so với tổng đàn chó, mèo và chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Nguyên nhân do nhận thức của một bộ phận người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại còn hạn chế.

Thành phố Pleiku có tổng đàn chó, mèo khoảng 14.000 con với 9.367 hộ nuôi. Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các xã, phường tiêm phòng được 7.758 liều vắc xin dại cho đàn chó, mèo. Trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 900 liều, thành phố hỗ trợ 3.000 liều, người dân tự tiêm phòng 3.858 liều. Tỷ lệ tiêm phòng đạt hơn 55%/tổng đàn.

Huyện Chư Sê có tổng đàn chó, mèo là 21.800 con của 12.811 hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, huyện mới tiêm phòng được 678 liều vắc xin cho đàn vật nuôi. Ông Lê Sỹ Quý-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê-cho hay: Khó khăn nhất hiện nay là người dân không khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn trong việc tiêm phòng. Tình trạng chó không đeo rọ mõm, thả rông và không có người dắt còn phổ biến. Không những vậy, khi cán bộ thú y đến nhà tuyên truyền, vận động đưa vật nuôi đi tiêm phòng thì nhiều người lại đưa đàn chó lên rẫy. “Trung tâm đang tích cực phối hợp với các xã, thị trấn triển khai tiêm 2.600 liều vắc xin từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêm phòng trong năm nay”-ông Quý nói.

Trao đổi với P.V, ông Thái Văn Dũng-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Khó khăn nhất hiện nay là nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại còn nhiều hạn chế. Người nuôi chủ yếu thả rông không có chuồng và khu nuôi nhốt riêng, chưa quan tâm đến tiêm phòng vắc xin bệnh dại nên tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp. Đặc biệt, nhiều xã không có cán bộ thú y, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. Việc tiêm phòng chưa kịp thời, đồng bộ. Bên cạnh đó, việc bố trí kinh phí tiêm phòng vắc xin và cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ điều trị dự phòng trên người chưa đảm bảo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sự nguy hiểm của bệnh dại chó, mèo hiệu quả chưa cao.

“Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương khẩn trương bố trí kinh phí, tuyên truyền, vận động người dân tự mua vắc xin tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đảm bảo đạt trên 70% tổng đàn. Bên cạnh đó, khi có dịch bệnh dại xảy ra, các địa phương khẩn trương tiêm phòng vắc xin bệnh dại chó, mèo đảm bảo đạt hơn 80% tổng đàn trở lên. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động hệ thống chính trị các cấp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng-chống bệnh dại. Đặc biệt, áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3-1-2020 của Chính phủ”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thông tin thêm.