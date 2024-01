(GLO)- Chiều 22-1, tại huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 2 gồm các huyện: Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2023, kinh tế-xã hội ở các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) huyện Đak Pơ đạt 2.735,764 tỷ đồng, bằng 100,05% kế hoạch, tăng 7,67% so với năm 2022; huyện Đak Đoa đạt 10.858 tỷ đồng, bằng100,44% kế hoạch, tăng 10,7%; huyện Kbang đạt 5.696,5 tỷ đồng, bằng 100,019% kế hoạch, tăng 8,068%; huyện Mang Yang đạt 7.662,6 tỷ đồng, bằng 100,58% kế hoạch, tăng 11,7% và thị xã An Khê có tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt 18.797,39 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 12,83%.

Tổng diện tích gieo trồng toàn Cụm thi đua đạt hơn 90.497 ha. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn Cụm thi đua đạt 12.872 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước các huyện, thị xã trong Cụm thi đua đạt 356,667 tỷ đồng. Năm 2023, toàn Cụm thi đua đã thành lập mới 129 doanh nghiệp và hợp tác xã.

Tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương đều giảm cao so với năm 2022; cụ thể huyện Mang Yang giảm 3,32%, Đak Pơ giảm 1,8%, Đak Đoa giảm 2,12%, Kbang giảm 2,72%; thị xã An Khê giảm 0,33%. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế ở huyện Đak Pơ đạt 94,2%; Đak Đoa đạt 90,76%; Mang Yang đạt 93%; Kbang đạt 94,3%; thị xã An Khê đạt 93,2%.

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tác chiến, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các cấp. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo đúng quy trình, tổ chức giao quân đạt 100% kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn Cụm được giữ vững.

Các huyện, thị xã trong Cụm thi đua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại hội nghị, các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 với 28 chỉ tiêu của các nhóm nhiệm vụ và bầu thị xã An Khê làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2024.