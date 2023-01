Theo dõi sức khoẻ nhờ nhìn xuyên cơ thể bằng sóng Wi-Fi

(GLO)- Vừa qua, Cục An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức bế mạc “Cuộc thi An toàn, an ninh mạng năm 2022“ cho lực lượng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc.