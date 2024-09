Tháng Chín yêu thương

Những ngày này, phố phường rực rỡ cờ hoa chào đón Tết Độc lập!

Đi dưới muôn ánh sao vàng, như nghe vang vọng giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ tại Vườn hoa Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Và trong gió thu, văng vẳng đâu đây tiếng triệu người như một đồng thanh hô to “Có, có” như núi thở sông gầm, khi Người dừng lại và trìu mến hỏi: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

Trải qua 79 mùa Thu, đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã khẳng định ý chí quật cường, bản lĩnh vươn lên mạnh mẽ, không khuất phục trước bất cứ khó khăn nào.

Nếu như khát vọng của Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám là khát vọng độc lập, thì sau ngày 2/9/1945 là khát vọng về sự thịnh vượng và hùng cường. Ngay sau khi giành được độc lập, nhân ngày khai trường đầu tiên dưới chế độ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm khát vọng của Người cho thế hệ trẻ Việt Nam: Bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Hành trang sau chiến tranh là những trang hào hùng về lịch sử cách mạng và những kinh nghiệm cùng bài học sâu sắc về đột phá, đổi mới sáng tạo để vượt lên.

Từ năm 1986, sau 38 năm đổi mới, đến nay đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chứng kiến sự phát triển vượt bậc, chứng kiến cơ đồ đất nước vững vàng hôm nay, lòng người Việt Nam càng thêm tự hào về hiện tại và vững tin về tương lai.

Cũng trong những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng Chín, xúc động làm sao khi thấy các em thơ tung tăng đến trường trong nắng thu vàng. Và ký ức ngày tựu trường ùa về, với biết bao niềm thương nỗi nhớ.

Ngày ấy, khi ba tháng hè sôi động kết thúc, những cô bé, cậu bé tạm biệt cánh đồng làng, với những trò đá gà, nhảy dây, đánh nẻ; tạm biệt những chú bò chăn thả trên đồng để bước vào năm học mới.

Từ tháng Tám, mẹ đã tất bật chuẩn bị hành trang cho con đến trường. Đó là quần áo mới, là cặp, bút và cuốn sách vở thơm mùi giấy mới. Trái ngược với bao nỗi lo của mẹ là niềm vui, sự háo hức mong chờ của con.

Và khi tháng Chín về, dưới nắng thu vàng dịu nhẹ, thoảng mùi thơm hương lúa, các cô cậu học trò xúng xính quần áo mới tinh tươm, ôm những bó hoa được hái từ vườn nhà, với mào gà, dâm bụt, để tặng thầy cô. Rồi sau đó là giây phút gặp gỡ bạn bè đầy vui tươi, đầy náo nức.

Loáng cái, sân trường trở nên đông đúc, ồn ã bởi tiếng cười nói. Đám con trai thỏa sức bày những trò nghịch ngợm, còn đám con gái thì xúm lại rủ rỉ nói chuyện hoặc chia nhau dăm trái me, trái ổi đem từ nhà đi.

Ngày khai giảng, thầy cô giáo cũng có mặt đầy đủ. Ai ai cũng nở nụ cười thật thân thiện, còn học trò ríu rít chào. Nhưng đúng như đã nói, học trò chỉ chịu xếp sau ma, quỷ, trong khi thầy cô yêu cầu xếp hàng cho ngay ngắn thì cả bọn vẫn lao xao tám chuyện.

Nào là những ngày hè đi tắm suối, tắm ao, nào là những buổi chăn bò trên đồng tha hồ bày trò nghịch ngợm. Đôi khi có cả chuyện về những bài học trong trang sách mới, với vui mừng, lo lắng đan xen.

Kết thúc ngày khai giảng đầu năm, thầy cô giáo cùng học trò bước vào lớp học. Bài học đầu tiên thầy cô dạy không phải là những con chữ xếp vần trong sách mà là những phép tắc, nội quy của lớp, của trường.

Rồi thầy cô ân cần thăm hỏi những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, với mong muốn cả lớp cùng chung tay giúp đỡ. Buổi sinh hoạt đầu tiên thật là bổ ích, tình thầy trò càng gắn kết yêu thương. Những bài học ấy bây giờ vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ. Để mỗi lần nhắc đến lại càng thấy trân quý, thấy yêu thương.

Nhớ những buổi đầu cô giáo tập cho lao động quét sân trường, lớp học. Những chiếc chổi con con được làm từ những cành cây bụi hái ở bìa rào. Đôi bàn tay nhỏ bé cứ đưa nhanh thoăn thoắt. Lớp học cũng nhờ đó luôn gọn gàng, sạch đẹp.

Giờ đây, tuổi học trò đã trôi qua mấy mươi năm. Nhưng mỗi khi tháng Chín về vẫn dậy lên niềm nhớ. Trường xưa, bạn cũ, thầy cô giáo, lớp học và cả chỗ ngồi thân quen cứ hiện về trong tâm trí. Lại còn mấy cái trò chọc ghẹo nhau nữa, cũng chẳng thể quên, nhất là thằng Tí, con Beo, ngồi xếp vào hàng rồi mà vẫn giở cái trò ném sỏi.

Chào tháng Chín yêu thương với bao điều muốn nói, có đi cả cuộc đời cũng không thể nào quên.

Theo SÔNG CÔN (baokontum)