Tặng hơn 12.800 liều vắc xin tiêm phòng bệnh dại chó, mèo cho tỉnh Gia Lai

(GLO)- Vừa qua, Bảo hiểm Agribank (ABIC) Chi nhánh Đak Lak-Phòng Kinh doanh khu vực Gia Lai phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Đak Pơ Đông Gia Lai, Agribank Chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng tổng trị giá 255 triệu đồng cho hai gia đình khách hàng vay vốn tại Agribank không may gặp rủi ro do mắc bệnh hiểm nghèo.