Sắp chế tạo thành công máu nhân tạo

Các nhà khoa học Mỹ đang tiến một bước gần hơn để biến máu nhân tạo thành hiện thực với dự án nghiên cứu được tài trợ hơn 46 triệu USD. Công nghệ có khả năng cứu mạng người này được thiết kế bởi các nhà nghiên cứu tại trường Y thuộc Đại học Maryland, Mỹ và trường Dược của đại học này trong 4 năm tới.

Tiến sĩ Allan Doctor, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi đã tập hợp một nhóm xuất sắc để phát triển sản phẩm máu sinh học tổng hợp có thể được đông khô để dễ dàng mang theo, bảo quản và pha chế. Nó sẽ được thiết kế để các bác sĩ dễ dàng sử dụng tại hiện trường và sẽ hoạt động giống như truyền máu truyền thống, ví dụ, để ổn định huyết áp của bệnh nhân hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đông máu”.

Với khoản tài trợ trị giá hàng chục triệu đô la, các nhà nghiên cứu hoàn toàn có thể phát triển công nghệ máu giả UMSOP có khả năng hoạt động như máu người.

Dự án nghiên cứu trị giá 46,4 triệu USD, được tài trợ bởi Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến. Dự án này sẽ tìm cách thiết kế máu nhân tạo có thể cứu sống các nạn nhân chấn thương.

Chảy máu là nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất khi bị chấn thương. Hàng năm, hơn 60.000 người Mỹ chết vì mất máu không kiểm soát được. Máu nhân tạo có thể khắc phục những vấn đề như vậy.

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia và nhà khoa học từ các trường đại học khác nhau, quá trình phát triển máu nhân tạo có khả năng linh hoạt hơn nhờ thời hạn sử dụng kéo dài — do đó cứu được nhiều mạng sống hơn.

“Khoảng 20.000 người Mỹ mỗi năm bị chảy máu đến chết trước khi được đưa đến bệnh viện,” Tiến sĩ Mark Gladwin, trưởng khoa Y của trường đại học Maryland, Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà nghiên cứu sẽ đưa máu qua nhiều thử nghiệm để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của nó và sẽ làm việc để mô phỏng lại quy trình sản xuất nhằm đạt được sản phẩm cuối cùng thành công nhất.

Dự án này sẽ sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo để dự đoán sự tương tác giữa các thành phần máu trong các hệ thống mô hình chấn thương khác nhau, điều mà một thập kỷ trước không thể thực hiện được.

Sản phẩm cuối cùng sẽ bao gồm nhiều thành phần: tiểu cầu tổng hợp do Tiến sĩ Anirban Sen Gupta của Đại học Case Western Reserve phát triển, huyết tương đông khô do Teleflex sản xuất và một chất gọi là ErythroMer do một công ty do Tiến sĩ đồng sáng lập sản xuất. Bác sĩ gọi là KaloCyte.

Các nhà nghiên cứu đã tuyên bố rằng, chất tương tự máu được phát triển trong phòng thí nghiệm của họ không nhằm mục đích thay thế máu thật trong điều trị, mà là để giúp kéo dài nguồn lực khi không có đủ máu thực sự.

Các nhà nghiên cứu cho biết “các chức năng điều trị chính” sẽ là cầm máu, cung cấp oxy và thay thế thể tích – tất cả những điều mà máu nhân tạo phải thực hiện trong giai đoạn đầu của nghiên cứu.

Trong giai đoạn thứ hai, các nhà khoa học sẽ phân tích mức độ hiệu quả và an toàn của sản phẩm máu trong các mô hình chấn thương thực tế và ngày càng phức tạp, bao gồm việc tạo ra các phương pháp lưu trữ và kéo dài thời hạn sử dụng của máu trong nhiều tháng trong “môi trường khắc nghiệt” và thay đổi điều kiện.