(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd (Hàn Quốc) 70 triệu đồng. Đại diện chính thức tại Việt Nam là Công ty cổ phần thương mại dược phẩm và thiết bị y tế T&C, địa chỉ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chấp hành.

Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd sản xuất thuốc viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1 mg), số giấy đăng ký lưu hành VN-22010-19, có số E27621012, ngày sản xuất 8-7-2021, hạn dùng 7-7-2024. Lô thuốc này vi phạm chất lượng mức độ 2 (về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, định lượng). Do đó, Cục Quản lý Dược đã có công văn yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1 mg) nói trên do vi phạm chất lượng.

Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1 mg) giúp bổ sung hormone tuyến giáp, được sử dụng để hỗ trợ điều trị cho các trường hợp mắc chứng suy giáp, nhược giáp; giúp hỗ trợ cân bằng lại hormone tuyến giáp; sử dụng cho bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật bướu ác tính...

