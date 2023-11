Sẵn sàng cho hành trình chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

4.000 chân chạy góp mặt

“Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” là giải chạy do UBND TP. Pleiku, UBND huyện Chư Păh và Công ty cổ phần VietRace365 và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon phối hợp tổ chức. Giải nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023. Dù là giải chạy trail-chạy bộ kết hợp leo núi ở địa hình khác nhau đầu tiên được tổ chức ở Gia Lai, song nó đã tạo ra một sức hút cực lớn với cộng đồng chạy bộ toàn quốc.

Theo ông Lê Văn Dương-Chủ tịch Công ty cổ phần VietRace365, đơn vị phụ trách chuyên môn của giải: Con số VĐV đăng ký tranh tài ở Gia Lai City Trail 2023 lên đến 4.000 người, trong đó có hàng chục VĐV là người nước ngoài. Nội dung 21 km và 10 km có số lượng chân chạy đăng ký lớn nhất với mỗi cự ly hơn 1.000 VĐV; nội dung 5 km có gần 1.000 VĐV và nội dung được xem là thử thách nhất 42 km với hơn 400 VĐV.

Trong số các VĐV thi đấu ở giải lần này có nhiều chân chạy từng đạt thành tích cao trong toàn quốc cũng như ở đấu trường quốc tế. Giải đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của 35 đơn vị, doanh nghiệp với hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hiện vật khác. Ngoài sử dụng cho công tác tổ chức, một phần kinh phí sẽ được sử dụng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP. Pleiku và đóng góp cho Quỹ “Áo ấm cho em”.

“Chúng tôi rất vinh dự khi trong lần đầu tiên phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức giải chạy quy mô lớn như vậy. Các VĐV đều rất háo hức được khám phá cung đường hoàn toàn mới, đi qua nhiều thắng cảnh của Gia Lai trong thời gian được xem là đẹp nhất Tây Nguyên. So với nhiều giải khác thì cung đường Gia Lai City Trail 2023 rất đẹp. Ngoài số VĐV tranh tài, ước tính TP. Pleiku sẽ đón lượng khách lớn là người thân của họ và du khách. Rõ ràng, đây là cơ hội quảng bá rất tốt cho hình ảnh địa phương. Hiện công tác đảm bảo đường chạy đều đã hoàn tất, các VĐV được hỗ trợ tối đa để đạt chất lượng chuyên môn cao nhất”-ông Dương nhấn mạnh.

Sẵn sàng trước giờ G

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, lễ khai mạc giải chạy “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn” sẽ diễn ra vào sáng mai (18-11) tại Khu du lịch Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku). Cũng trong sáng 18-11, Ban tổ chức tiến hành phát race kit cho các VĐV. Đến khoảng 4 giờ ngày 19-11, các VĐV chính thức tranh tài với cự ly mở màn 42 km; cự ly 21 km xuất phát lúc 5 giờ 30 phút; cự ly 10 km xuất phát lúc 6 giờ và cự ly 5 km xuất phát lúc 6 giờ 30 phút.

Từ 10 giờ cùng ngày, Ban tổ chức tiến hành bế mạc giải, trao thưởng cho các VĐV xuất sắc ở các cự ly. Riêng đường chạy 42 km vẫn mở, tạo điều kiện cho các VĐV chinh phục cung đường và chính thức đóng lại vào lúc 13 giờ. Ở giải năm nay, thành tích của các VĐV sẽ được tính theo hệ thống chip điện tử nên đảm bảo sự chính xác, tránh những sai sót có thể xảy ra trên đường chạy.

Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban tổ chức giải: “Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Cung đường chạy rất đẹp, rất thơ mộng song cũng không ít thử thách. Tất cả đã sẵn sàng chào đón các VĐV về tranh tài và du khách thưởng ngoạn phong cảnh. Hy vọng các VĐV trong cả nước đến với Gia Lai City Trail 2023 lần này sẽ có những trải nghiệm thú vị, ấn tượng khó phai về phố núi Pleiku”.

Trước một sự kiện lớn với hàng ngàn người tham gia, từ nhiều tháng trước, UBND TP. Pleiku và các đơn vị phối hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch bài bản; chủ trì đảm bảo công tác tổ chức an toàn cùng nhiều chương trình hấp dẫn. Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: Trong tối 17-11, Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật ở Khu du lịch Biển Hồ để chào mừng các VĐV và du khách. Các đội cồng chiêng được huy động để biểu diễn trong tối 17-11 cũng như tại lễ khai mạc sáng 18-11 và tối cùng ngày.

“Chúng tôi phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Công an TP. Pleiku, Trung tâm Y tế thành phố, UBND xã Biển Hồ, phường Yên Thế… bố trí các điểm giữ xe miễn phí, thống nhất chốt chặn các tuyến đường đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức, bố trí xe cứu thương, nhân viên y tế túc trực ở nhiều điểm dọc tuyến. Tổ chức vệ sinh sạch sẽ đường chạy, vận động người dân đăng ký nhà vệ sinh cộng đồng và nhốt chó, gia súc nhằm đảm bảo an toàn cho VĐV tranh tài”-ông Hà thông tin.

Cũng theo ông Hà, Phòng Văn hóa-Thông tin đã có văn bản đề nghị các đơn vị lưu trú, nhà hàng, cửa hàng trên địa bàn thành phố không tăng giá phòng, có chính sách khuyến mãi thu hút khách du lịch và cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của du khách và VĐV. Khu du lịch Biển Hồ cũng bố trí 30 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương, chú trọng đến dịch vụ ẩm thực, cà phê…

Cùng với đó, UBND TP. Pleiku chỉ đạo Văn phòng HĐND, UBND thành phố tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, chế biến thực phẩm, các điểm bán hàng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các VĐV và du khách. Đặc biệt, UBND TP. Pleiku yêu cầu Phòng Quản lý đô thị lắp thêm các bóng đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường thiếu ánh sáng tạo điều kiện cho các VĐV tranh tài, nhất là ở cự ly 42 km.