Theo kế hoạch của UBND huyện Ia Grai, 7 giờ sáng 16-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) sẽ diễn ra lễ phát động chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Chặng đường chạy dài 21 km từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đến nhà rông Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện. Tham gia chạy bộ có khoảng 500 vận động viên (VĐV) đến từ 13 xã, thị trấn, trường học, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai cùng các địa phương khác trong tỉnh và huyện Đak Tô (tỉnh Kon Tum).

Đây là lần đầu tiên huyện Ia Grai tổ chức cuộc chạy bộ với mục đích đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân và quảng bá hình ảnh, con người ở địa phương. Trong khuôn khổ lễ phát động chạy đồng hành vì biên giới còn có hoạt động mang ý nghĩa thiết thực là trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới.

Bà Lê Thị Phương Loan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: Ban đầu, Trung tâm có ý định tổ chức giải chạy việt dã. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, chúng tôi thống nhất tổ chức lễ phát động chạy bộ với chủ đề “Vì bình yên biên giới”. Đến nay, chúng tôi đã vẽ xong sơ đồ đường chạy và đang làm việc với một số cơ quan liên quan để chuẩn bị các điều kiện cho lễ phát động. Đặc biệt là đã làm việc với Công an huyện để xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên đường chạy. Trung tâm cũng đăng tải thông tin về hoạt động này để người dân trong, ngoài tỉnh biết và đăng ký tham gia.

"Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 300 VĐV trong, ngoài tỉnh đăng ký. Chúng tôi tiếp tục tổng hợp danh sách để chốt số lượng VĐV tham gia trước khi làm lễ khai mạc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã làm việc với một số trường học để lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi Mạnh Thường Quân tài trợ thêm kinh phí. Chúng tôi đã vận động nhà hảo tâm tài trợ 30 chiếc xe đạp, 20 chiếc cặp sách cho những em có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Ia Kha, xã Ia O và Ia Chía. Về phía Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản thống nhất tổ chức lễ khai mạc chạy đồng hành tại Quảng trường Đại Đoàn Kết”-Bà Loan cho biết thêm.

Anh Nguyễn Đức Trung-đại diện CLB Gia Lai Marathon-cho hay: “Chúng tôi đang phối hợp tích cực với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai để tổ chức cuộc chạy bộ lần này. Các thành viên của CLB rất hào hứng, tích cực tập luyện để đăng ký tham gia chạy. Do trùng thời gian với giải marathon ở TP. Huế nên CLB sẽ phân chia lực lượng tham gia. Dự kiến có 50 thành viên tham gia lễ phát động chạy đồng hành vì bình yên biên giới ở Ia Grai. Câu lạc bộ cũng đã thống nhất hỗ trợ 20 triệu đồng để mua đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Ia O, Ia Chía”.

Còn anh Tạ Mạnh Hùng (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Chúng tôi tham gia chạy rất nhiều giải marathon trong nước với chặng đường 42,195 km. Khi biết tin huyện Ia Grai tổ chức hoạt động chạy bộ với nhiều ý nghĩa thiết thực, vợ chồng tôi đã đăng ký tham gia. Chúng tôi đang tập luyện với các thành viên khác trong CLB Gia Lai Marathon để chinh phục chặng đường chạy 21 km từ TP. Pleiku về huyện Ia Grai. Mỗi ngày, chúng tôi chạy 21-42,195 km ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, bờ kè Hội Phú và một số con đường khác trong thành phố để duy trì thể lực”.