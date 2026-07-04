Salah đá luân lưu kiểu "panenka" đẳng cấp, Ai Cập loại Úc khỏi World Cup 2026

Ai Cập đánh bại Úc với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút) để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Ai Cập khởi đầu hoàn hảo

Màn so tài giữa Úc và Ai Cập là trận đấu cân bằng nhất vòng 32 đội World Cup 2026. Trong khi Úc chưa bao giờ thắng ở vòng knock-out sân chơi thế giới, Ai Cập cũng vừa chờ đợi cả thế kỷ mới thắng được trận đấu tiên tại World Cup.

Với sức mạnh thể chất nhỉnh hơn, Úc chiếm thế chủ động trong 10 phút đầu trận. Học trò HLV Tony Popovic tràn lên pressing và tranh chấp quyết liệt, khiến Ai Cập khó triển khai tấn công.

Trong đó, đáng tiếc nhất là cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng dội xà ngang của Cristian Volpato. Tuy nhiên, pha bóng ấy cũng là điểm sáng hiếm hoi của đại diện châu Á trong hiệp đấu đầu tiên.

Ai Cập (áo đỏ) có ưu thế dẫn bàn trong hiệp 1. Ảnh: REUTERS

Phút 13, Ai Cập vươn lên ngay trong pha tấn công có nét đầu tiên. Từ pha đập nhả bên cánh phải, Emam Ashour bật cao đánh đầu vào góc gần đánh bại thủ thành Patrick Beach.

Sau bàn thua, Úc nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ai Cập. Bộ ba tiền vệ Marwan Attia, Hamdi Fathy và Emam Ashour kiểm soát tốt khu trung tuyến, trong khi Mohamed Salah cùng Omar Marmoush liên tục tạo ra những pha phản công nguy hiểm khiến hàng thủ Úc không dám đẩy cao.

Đội bóng của HLV Popovic cầm bóng nhiều hơn, nhưng các tình huống lên bóng ở hai biên bị bẻ gãy dễ dàng. Khi xuyên được cánh Ai Cập, các pha treo bóng vào vòng cấm của Úc lại không thể gây khó cho thủ môn Mostafa Shobeir.

Không chỉ lép vế về thế trận, Úc còn chịu tổn thất về lực lượng khi hậu vệ cánh Jordan Bos dính chấn thương sau một pha va chạm mạnh với Ramy Rabia, dẫn đến phải nhường chỗ cho Kai Trewin.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập thi đấu tự tin sau khi có bàn mở tỷ số. Đại diện châu Phi kiểm soát bóng tốt, chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu và vẫn tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý từ những pha phối hợp của Salah và Marmoush, nhưng không ghi thêm bàn thắng.

Nỗ lực vùng lên

Úc đẩy cao đội hình đầu hiệp 2, với hy vọng đánh phủ đầu khi hàng thủ Ai Cập còn chưa ổn định vị trí.

Hậu vệ Mohamed Hany của Ai Cập đã trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ. Phút 50, anh bị choáng sau pha va chạm mạnh với tiền đạo Úc, nhưng có thể tiếp tục thi đấu. Để rồi, 5 phút sau, Aiden O'Neill có pha đá phạt gián tiếp nguy hiểm Hany... đốt lưới nhà.

Trong nỗ lực bật cao đánh đầu giải nguy, Hany vô tình lắc đầu đưa bóng vượt qua đôi tay của thủ môn Mostafa Shobeir, gỡ hòa cho Úc.

Úc gỡ hòa nhờ đối thủ phản lưới. Ảnh: REUTERS

Thế trận giằng co được tái hiện trong hiệp 2 khi cả hai đội đều đá thận trọng. Úc cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng không mặn mà tấn công, ngoại trừ những pha dội bóng bổng với sự tham gia của "cây sào" Harry Souttar (cao gần 2 m). Còn với Ai Cập, những pha lên bóng nhờ cảm hứng của Salah và Marmoush đều bị bắt bài.

Ai Cập đẩy cao dồn ép Úc trong 10 phút cuối trận. Phút 90+3, trung vệ Ramy Rabia chạy chỗ đón quả tạt của Salah để đánh đầu hiểm, nhưng thủ môn Beach đổ người cứu thua mười mươi cho Úc. Đến phút 90+5, hàng thủ Úc lại lộ khoảng trống lớn, song cú đá một chạm của tiền đạo Ai Cập bị trung vệ Souttar giơ chân cản lại.

Tỷ số 1-1 buộc hai đội dìu nhau vào hiệp phụ. Tại đây, Ai Cập lấn lướt với những pha cơ hội ào ạt ở cánh phải của Salah, nhưng Úc vẫn giữ trận địa thành công nhờ khả năng phòng ngự lăn xả. Trung vệ của Leicester City có hai pha truy cản mười mươi trước những cú đá cận thành của Ai Cập, giúp Úc đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi.

Salah và niềm vui chiến thắng. Ảnh: Reuters

Nhưng, nghiệt ngã cho Úc khi chính Souttar đã đá hỏng lượt luân lưu đầu tiên, với cú đặt lòng vọt xà. Cộng với quả phạt đền dội xà của hậu vệ 18 tuổi Lucas Herrington, Ai Cập loại Úc trên chấm luân lưu với tỷ số 4-2.

Đại diện châu Phi đã bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu khi sút thành công cả 4 lượt, trong đó ở lượt ba, thủ quân Salah đã đá quả phạt đền vào giữa khung thành theo kiểu "panenka" nổi tiếng, đánh lừa thủ môn kỳ cựu Mathew Ryan.

Ai Cập sẽ gặp Argentina hoặc Cabo Verde ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Theo Hồng Nam (thanhnien.vn)