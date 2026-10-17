Rao bán cả đất công trên mạng xã hội, chính quyền xã Măng Đen cảnh báo

(GLO)- UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) vừa cảnh báo về tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn, trong đó có việc rao bán đất do Nhà nước quản lý trên các nhóm Facebook, Zalo, TikTok…

Theo UBND xã Măng Đen, thời gian qua, tại một số thôn trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng phân lô, bán nền trên đất sản xuất nông nghiệp, đất nương rẫy do người dân sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tình trạng rao bán đất nương rẫy, đất công trái pháp luật trên mạng xã hội đang được chính quyền xã Măng Đen khuyến cáo đến người dân. Ảnh: Trần Mai/TTO

Đáng chú ý, một số trường hợp tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công. Bên cạnh đó, có trường hợp môi giới rao bán đất do Nhà nước quản lý và đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mạng xã hội.

Những hoạt động này gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng đến quy hoạch và việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các khu vực quy hoạch dự án đô thị. Tình trạng rao bán đất không đủ điều kiện pháp lý còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua.

UBND xã Măng Đen cảnh báo, các giao dịch quyền sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Việc mua bán, chuyển nhượng đất không đủ điều kiện có thể dẫn đến tranh chấp, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

Trước thực trạng trên, địa phương yêu cầu các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích.

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời rà soát các trường hợp đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Công an xã có trách nhiệm nắm tình hình, xử lý các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo trong mua bán đất đai, đăng tải thông tin sai sự thật về quy hoạch nhằm đẩy giá đất, tạo sốt ảo để trục lợi.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thận trọng trước các thông tin rao bán bất động sản trên mạng xã hội. Trước khi giao dịch, người mua nên liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra nguồn gốc, quy hoạch và tính pháp lý của thửa đất.