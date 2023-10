Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê có hiệu lực từ 1-1-2024

(GLO)- Những năm qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhằm giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2023, phường phấn đấu giảm 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo.

(GLO)- Xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có 1.413 hộ dân, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 16,4%, tập trung chủ yếu ở 3 làng: Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang. Những năm qua, nhờ được tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời, người dân đã có những chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo.

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các cấp chính quyền cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.