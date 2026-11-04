Quản lý người lang thang, xin ăn gắn với an sinh xã hội

(GLO)- Tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn tại một số khu vực công cộng đặt ra yêu cầu về quản lý trật tự đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Phường Quy Nhơn đang triển khai các đợt kiểm tra, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xác minh, xử lý những trường hợp có dấu hiệu chăn dắt, lợi dụng trẻ em để xin ăn, góp phần xây dựng đô thị văn minh, thân thiện.

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 22-10, trong quá trình kiểm tra đột xuất trên đường Nguyễn Tất Thành, tổ công tác phường Quy Nhơn phát hiện 1 phụ nữ ngồi xin ăn trên vỉa hè. Đáng chú ý, bên cạnh người phụ nữ là một bé gái vài tháng tuổi nằm trên xe đẩy.

Ngay sau đó, tổ công tác đưa người phụ nữ cùng bé gái về trụ sở để xác minh. Người này khai tên Trần Thị L. (SN 1974, trú xã Cát Tiến), còn bé gái đi cùng tên Nguyễn Thị N.N. (sinh tháng 1-2026). Theo lời bà L, bé N. là con ruột của ông Phạm Văn C. (SN 1970, trú xã Tuy Phước Đông) và 1 người phụ nữ khác.

Bà L. tự nhận là vợ thứ hai của ông C. và cho biết, thời gian gần đây, ông C. đi làm ăn xa. Do hoàn cảnh khó khăn, bà phải giữ con giúp ông C. nên đành đưa đứa trẻ ra đường xin tiền mua đồ ăn.

Tổ công tác phường Quy Nhơn xác minh, xử lý trường hợp bà Trần Thị L. (trú xã Cát Tiến) mang theo bé gái xin ăn trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Quốc Vương

Trước những thông tin còn nhiều điểm cần làm rõ, tổ công tác đã chuyển vụ việc cho Công an phường tiếp tục xác minh mối quan hệ giữa bà L. và bé gái, làm rõ bản chất sự việc để có căn cứ xử lý theo quy định.

Trường hợp khác được phát hiện lúc 16 giờ 15 phút ngày 23-10, tại nút giao Nguyễn Huệ - Phạm Ngọc Thạch - Phan Đăng Lưu, khu vực trước Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh. Tại đây, tổ công tác phường phát hiện ông Trần Ngọc M. (SN 1969, quê tỉnh Quảng Ngãi) ngồi xin tiền trên vỉa hè.

Theo ông M, do sa vào cờ bạc, nợ nần số tiền lớn, gia đình tan vỡ, con cái xa lánh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau biến cố, sức khỏe suy giảm, ông đi lang thang, sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Qua kiểm tra, ông M. có biểu hiện sốt nhẹ, huyết áp cao. Sau khi được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn uống và động viên, ông được đưa đến bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn (ở phường Bình Định, thuộc Sở Y tế) tiếp nhận, nuôi dưỡng.

Ông Trần Ngọc M. (quê tỉnh Quảng Ngãi) được khám sức khỏe trước khi bàn giao Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn chăm sóc. Ảnh: Quốc Vương

Từ ngày 22 đến 24-10, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn đã phát hiện, hỗ trợ, xử lý 4 trường hợp lang thang, xin ăn. Ngoài 2 trường hợp nêu trên, 2 trường hợp còn lại được đưa trở về địa phương sau khi xác minh có nơi ở ổn định và cam kết không tái phạm.

Tham gia tổ công tác trong các buổi ra quân, ông Nguyễn Quốc Phong - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn - cho biết, lực lượng chức năng vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống, địa điểm du lịch cam kết không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn tại địa bàn quản lý. Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người lang thang, xin ăn tự nguyện trở về gia đình.

Công an phường cũng tăng cường quản lý cư trú, chú trọng kiểm tra những người từ địa phương khác đến; phối hợp xác minh, sàng lọc, phân loại các trường hợp được phát hiện trong quá trình ra quân.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - cho hay, sau khi kiểm tra, những người có hoàn cảnh khó khăn, cư trú ngoài địa phương được đưa đến Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn để tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đối với những người cư trú trên địa bàn phường, địa phương bàn giao cho tổ dân phố để phân loại, liên hệ gia đình và phối hợp quản lý. Trường hợp có dấu hiệu chăn dắt, lợi dụng trẻ em, người già không nơi nương tựa để xin ăn nhằm trục lợi sẽ được chuyển cơ quan Công an xác minh, xử lý theo quy định.

“Địa phương sẽ duy trì các buổi ra quân, tập trung kiểm tra những địa bàn trọng điểm. Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng quan tâm, giúp đỡ, bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm đối tượng yếu thế; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi chăn dắt, xúi giục, lôi kéo trẻ em xin ăn để trục lợi. Qua đó, từng bước thiết lập nền nếp, bảo đảm trật tự xã hội và mỹ quan đô thị” - ông Hoàng thông tin.