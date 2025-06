Pleiku: Một phụ nữ biến chứng nghiêm trọng sau phẫu thuật căng da mặt tại spa

Theo đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu nhiều ở vết mổ vùng mặt phải sưng phù nề, bầm tím và tụ máu dưới da, gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ tại Đơn vị Cấp cứu 115 đã tiến hành các biện pháp cầm máu và điều trị tích cực. Nhờ được xử trí kịp thời và theo dõi sát sao, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được cho xuất viện sau đó.

Bệnh nhân nữ L.T.H (64 tuổi, trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng biến chứng nghiêm trọng sau khi thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại một spa trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: ĐVCC

Được biết, phẫu thuật căng da mặt là một thủ thuật y tế nhằm cải thiện tình trạng chảy xệ của da mặt, giúp khuôn mặt trở nên săn chắc và trẻ trung hơn. Đây là một phương pháp đòi hỏi chuyên môn cao, cơ sở vật chất đảm bảo vô trùng và đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm để thực hiện an toàn và hiệu quả. Việc thực hiện phẫu thuật này tại các cơ sở không đảm bảo an toàn có thể gây các biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí tử vong.

Theo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca nhập viện do tai biến vì thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở spa, phẫu thuật thẩm mỹ không phép gây biến chứng nghiêm trọng cho khách hàng. Do vậy, để đảm bảo an toàn, bệnh viện khuyến cáo người dân cần lựa chọn cơ sở phẫu thuật uy tín, đảm bảo chuyên môn và đã được cơ quan chức năng cấp phép để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng.