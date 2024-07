Phiên khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Nghe báo cáo nhiều nội dung quan trọng

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì ổn định

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên; công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, điều kiện tổ chức thành công 4 kỳ họp; đồng thời, ban hành kịp thời thông báo kết quả kỳ họp và hoàn chỉnh, phát hành 51 nghị quyết đúng quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức 16 phiên họp thường kỳ hàng tháng và giao ban hàng tuần với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đã thống nhất, quyết định và ban hành 6 thông báo kết luận, 38 nghị quyết về chấp thuận chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. Chất lượng giám sát, khảo sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh ngày càng được cải thiện; các kiến nghị sau giám sát được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện; đã tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân có nhiều đổi mới; đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và ngoài địa bàn ứng cử. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc chuẩn bị nội dung, tài liệu để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương tại các kỳ họp vẫn còn bị động. Đa số tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa tổ chức giám sát chuyên đề; chưa thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc thảo luận chung tại hội trường còn ít, chủ yếu tập trung ở đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chất lượng giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan hữu quan chưa cao; việc trả lời một số kiến nghị của cử tri chưa nêu cụ thể về thời gian, nguồn lực và lộ trình giải quyết; một số nội dung vẫn còn kéo dài, chậm giải quyết hoặc chưa được giải quyết dứt điểm…

Báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2024, cả hệ thống chính trị đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đưa kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ phát triển tổng sản phẩm tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2024 đạt 3,02%; trong đó, nông-lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,26%, công nghiệp-xây dựng tăng 0,4%; dịch vụ tăng 3,84%; thuế sản phẩm tăng 7,31%. Tính đến ngày 30-6-2024, tổng thu ngân sách nhà nước bằng 59,9% dự toán Trung ương giao, 58% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 11.576 tỷ đồng, bằng 25,17% kế hoạch, tăng 3,42%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 29.232 tỷ đồng, bằng 23,77% kế hoạch và tăng 8,95%...

“Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tăng cao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Đặc biệt, du lịch có sự khởi sắc với tổng lượt khách đến tỉnh đạt 765 ngàn lượt (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023), doanh thu đạt 465 tỷ đồng (tăng 18%)”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thông tin. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, song so với kế hoạch đề ra, tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa đạt như kỳ vọng. Một số dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2024 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn; chưa đề xuất duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Tình trạng hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống người dân; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, tội phạm trật tự xã hội, ma tuý còn xảy ra nhiều; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí.

Mặt khác, một số sở, ngành, địa phương, cá nhân chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh; công tác phối hợp giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ, chậm đề xuất, chất lượng chưa cao…

Quan tâm giải quyết những tồn tại, hạn chế

Trong phiên khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh còn nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, công tác xét xử 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024; kết quả công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2024 của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác triển khai thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 và các kiến nghị chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm theo Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 của HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, bên cạnh bày tỏ sự thống nhất với báo cáo của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan cũng thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành quan tâm đến một số kiến nghị của cử tri liên quan tới nâng cao tốc độ phát triển tổng sản phẩm của tỉnh và các chỉ số cải cách hành chính, PAPI, SIPAS, PCI…; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tránh lãng phí nguồn lực trong xây dựng cơ bản; quan tâm giải quyết tình trạng được mùa mất giá-được giá mất mùa; tạo điều kiện cho các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh sớm đưa vào hoạt động; xem xét sớm phân cấp thẩm quyền cho các Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo quan tâm công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và giáo dục chuyên nghiệp; hướng dẫn việc mua bảo hiểm y tế đối với người học tại các cơ sở giáo dục; bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, duy tu, sửa chữa một số đoạn đường trên tuyến tỉnh lộ 670; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện nghiêm các quy trình khi cấp phép các dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; tăng cường ngăn chặn tình trạng phá rừng, lừa đảo thông qua mạng xã hội, tín dụng đen, phòng tránh đuối nước ở trẻ em…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, phân tích khách quan, toàn diện, tập trung vào những vấn đề như: giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm còn chậm; trong đó có các dự án HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm; đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh chưa hiệu quả, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2023 so với cùng kỳ cải thiện không đáng kể; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí...

“Trên cơ sở đó, đánh giá chất lượng, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, nhất là công tác dự báo, dự toán ngân sách nhà nước; đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024”-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Ngoài các nhóm nội dung trên, kỳ họp sẽ dành thời gian để thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu tài liệu; phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.