Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên

Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Gia Lai xung quanh vấn đề này.

*P.V: Đồng chí có thể khái quát một số thành tựu nổi bật mà Gia Lai đạt được trong năm 2023?

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh; hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023…

*P.V: Trong tổng số 21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 có 7 chỉ tiêu tỉnh không đạt. Vậy theo đồng chí, nguyên nhân là do đâu?

- Chủ tịch UBND tỉnh TRƯƠNG HẢI LONG: Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành sát sao, thống nhất với nhiều giải pháp đồng bộ, song trong năm 2023 vẫn có 7 chỉ tiêu chủ yếu không đạt.

Đầu tiên là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra là 8,62% nhưng chỉ đạt 3,02% (đây là số liệu Tổng cục Thống kê công bố chung cho toàn quốc). Nguyên nhân chính là do giảm sản lượng của ngành sản xuất và phân phối điện (giảm 7,03% so với năm 2022) làm cho ngành công nghiệp giảm 2,5%. Ngoài ra, một số ngành dịch vụ tuy tăng cao về doanh thu và giá trị sản xuất theo giá hiện hành nhưng khi chuyển qua giá so sánh thì thấp hơn dẫn đến không đạt kế hoạch.

Trên thực tế, dù chỉ tiêu GRDP của tỉnh năm 2023 tăng thấp nhưng có thể nói là một sự cố gắng đáng ghi nhận. Bởi lẽ, trong năm, cả nước vẫn có 4 tỉnh có mức tăng trưởng âm gồm: Bắc Ninh (-9,28%), Lai Châu (-2,77%), Quảng Nam (-8,25%) và Bà Rịa-Vũng Tàu (-1,02%).

Thứ hai, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh không đạt đã kéo theo GRDP bình quân đầu người không đạt.

Thứ ba, dự kiến năm 2023, tỉnh chỉ có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 55,6% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu mới, nâng cao chưa phù hợp thực tế địa phương. Thêm vào đó, các hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia còn chồng chéo, bất cập nên khó triển khai, nhất là trong giải ngân vốn gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện.

Thứ tư, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 88,5% so với nghị quyết và giảm 7,8% so với năm 2022. Sở dĩ chỉ tiêu này không đạt là bởi năm 2023, tỉnh giảm thu từ thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khoảng 690 tỷ đồng. Tổng thu tiền sử dụng đất cũng giảm 500 tỷ đồng so với kế hoạch do thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng; một số dự án thu tiền sử dụng đất còn chờ phê duyệt quy hoạch chung của tỉnh và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Mặt khác, Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) nên tỉnh chưa có cơ sở pháp lý để xây dựng lộ trình triển khai các dự án thu hút đầu tư, đặc biệt là dự án có thu tiền sử dụng đất.

Thứ năm, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2023-2025) của tỉnh giảm còn 8,11% (Nghị quyết đề ra giảm còn 8,1%); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,95% (Nghị quyết đề ra là 2%). Trên thực tế, các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chậm được triển khai do phát sinh một số vướng mắc, nhất là về thể chế, hướng dẫn nên chưa đảm bảo tiến độ, chưa phát huy được hiệu quả, số lượng hộ thoát nghèo chưa đảm bảo kế hoạch.

Thứ sáu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 91%, trong khi kế hoạch đề ra trong năm 2023 phải đạt 92,75%. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ; hiện còn khoảng 140.000 người dân tộc thiểu số trong tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Chỉ tiêu cuối cùng không đạt là tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị (chỉ đạt 88,4% so với kế hoạch đề ra là 95,8%). Đây là kết quả rà soát thực tế tại các địa phương; nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện ở các địa phương chưa cao.