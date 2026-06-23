Pháp dễ dàng hạ gục Iraq trong trận đấu kéo dài gần 4 giờ

(GLO)- Trận đấu giữa Pháp và Iraq ở bảng I World Cup 2026 đã gặp sự cố bởi thời tiết cực đoan trên đất Mỹ. Tuy nhiên điều đó không đủ làm nguội lạnh sức tấn công của Les Bleus khi họ dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số đậm đà.

So với gã khổng lồ Pháp, Iraq chỉ như một “cậu bé tí hon”. Đặc biệt khi đội bóng Tây Á đã thảm bại 1-4 trước Na Uy ở lượt đầu tiên trong khi “Gà trống Gaulois” đã dễ dàng vượt qua Senegal với tỷ số 3-1.

Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Pháp dễ dàng đánh bại Iraq. Ảnh: Reuters

Nắm quá nhiều lợi thế trong tay nên thầy trò huấn luyện viên Deschamps không có lý do phải vội vã dù chênh lệch đẳng cấp là điều tất cả đều thừa nhận. Tuy nhiên, Pháp vẫn có bàn thắng sớm từ phút 14 do công của ngôi sao Kylian Mbappe.

Tiền đạo của Real Madrid có một pha dứt điểm uy lực bằng chân trái hiểm hóc khiến thủ thành Iraq trở thành diễn viên phụ họa cho vẻ đẹp của bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Mbappe tung cú sút uy lực đánh bại thủ thành của Iraq mở tỷ số 1-0

Bàn thắng sớm càng khiến Les Bleus có cơ sở chơi thong dong nhằm bảo toàn thể lực cũng như nhân sự. Họ chơi chậm chắc để kiểm soát khu trung tuyến trong bối cảnh đối thủ bất lực việc giành lại quyền chơi bóng.

Cuối hiệp 1, trên sân Lincoln Financial Field của nước Mỹ đổ cơn mưa lớn khiến trận đấu bị tạm hoãn trong gần 2 giờ đồng hồ.

Sau quãng nghỉ dài, Pháp bất ngờ đẩy cao nhịp độ trận đấu đẩy Iraq vào thế chống đỡ. Phút 54, hàng thủ đội bóng Tây Á mắc sai lầm để Kylian Mbappe tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt 2-0.

Với khoảng cách an toàn, Pháp không tấn công dồn dập nhưng vẫn dễ dàng có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Dembele ở phút 66 sau đường chọc khe của Olise.

Với chiến thắng này, đội tuyển Pháp đã có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận và gần như chắc chắn có được tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out.