Nỗi đau tai nạn giao thông đêm giao thừa

Chiều 30 Tết, ông Ksor Úy (buôn Phu Ma Nhe 2, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) tranh thủ lên rẫy chặt cây mì để làm giống cho vụ gieo trồng tới trước khi đón năm mới. Khoảng 18 giờ, ông chuẩn bị ra về thì có người quen điện thoại thông báo cậu con trai duy nhất của ông là Nay Trinh (33 tuổi) bị tai nạn giao thông rất nặng khiến ông hoảng hốt vô cùng.

Cả năm nay, Trinh đi làm thuê cho một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh. 2 ngày trước, anh trở về nghỉ Tết và mang theo những món quà biếu cha mẹ. Vì được nghỉ ít ngày nên trước khi quay trở lại Sài thành, Trinh tranh thủ giúp mọi người trong buôn đón Tết. Chiều tối 30 Tết, Trinh ngồi sau xe máy một người bạn để lắp bóng điện chiếu sáng cho nhà người thân đón giao thừa thì xảy ra tai nạn với một xe máy khác. Những người khác chỉ xây xước nhẹ, riêng Trinh không đội mũ bảo hiểm nên phần đầu va chạm xuống đường và bị thương nặng.

“Nó đi gần nhà nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm, không ngờ bị như vậy. Nó đi TP. Hồ Chí Minh lâu lắm mới về thăm nhà, rất chịu khó làm ăn, thường gửi tiền về cho cha mẹ. Vợ chồng tôi cũng hối thúc nó lấy vợ để cha mẹ có cháu bế nhưng nó vẫn chưa chịu. Giờ nó bị thế này thì còn Tết nhất gì nữa, chỉ mong nó tai qua nạn khỏi”-ông Úy buồn bã.

Được biết, sau vụ tai nạn, Trinh đã được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ayun Pa với vết thương ở vùng đầu, chảy máu tai. Tại đây, sau kết quả chụp CT, các bác sĩ xác định Trinh bị chấn thương sọ não khá nặng và đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.

Ngồi bên người em Đinh Thị Hưu (SN 2008, làng Bà Bã, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) đang bất tỉnh trên giường bệnh, chị Đinh Thị Hếch khóc nức nở xen lẫn bàng hoàng. Khoảng 19 giờ ngày 30 Tết, Hưu điều khiển xe máy chở chị Hếch đi chơi Tết ở nhà người quen. Do đường tối, quanh co, Hưu không làm chủ tay lái nên bị ngã bên lề đường. Chị Hếch chỉ bị trầy xước nhẹ còn Hưu bị thương nặng do chấn thương vùng đầu.

23 giờ đêm, TP. Pleiku đã râm ran tiếng pháo chờ đón năm mới thì chị Hếch lại hớt hải đưa em gái vào Khoa Cấp cứu. Chị Hếch nghẹn ngào: “Chị em tôi đang đi chơi Tết thì xảy ra tai nạn. Tôi ngã lăn ra nên không bị sao còn em Hưu cầm lái bị đập đầu xuống đường rồi ngất xỉu luôn. Nhà có 6 anh chị em, có người đi làm xa đến Tết mới được đông đủ thì lại xảy ra việc này. Em tôi mà có mệnh hệ gì thì không biết phải làm sao”.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, trong đêm giao thừa đã có 13 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó có đến 5 ca bị chấn thương sọ não. Một số ca bị tai nạn khi điều khiển phương tiện sau lúc uống rượu bia. Đơn cử như trường hợp của anh R.T (SN 2001, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) bị gãy xương cẳng tay và xương cẳng chân. Từ chiều 30 Tết, anh T. đi nhậu ở nhà một người bạn để mừng năm mới. Đến tối, anh điều khiển xe máy trở về nhà thì tông vào cột mốc bên đường dẫn đến tai nạn.

Ông S.D-cha anh T. chia sẻ: “vợ chồng nó đưa con đi chữa bệnh ở bệnh viện trong TP. Hồ Chí Minh cả năm nay mới về trước Tết. Tưởng đâu đợt này cả nhà được đón Tết cùng nhau thì giờ phải vào bệnh viện trong đêm giao thừa thế này. Tôi cũng dặn con đã uống rượu bia thì đừng lái xe rồi nhưng vì con ham vui với bạn bè quá nên không từ chối được”.