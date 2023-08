(GLO)- Với nghề làm lồng chim, anh Nguyễn Ngọc Thân (tổ 4) và anh Trần Nhất Hùng (tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có thu nhập ổn định và đáp ứng nhu cầu của giới chơi chim cảnh trên địa bàn.

(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân rộng 2 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài việc phát hiện và xử lý tình huống cháy nổ, các mô hình này còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư.