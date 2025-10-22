Những phận đời đáng thương

(GLO)- Ở thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), dưới mái nhà xập xệ, dột nát có một gia đình 4 nhân khẩu sống trong những ngày tháng khốn khổ, bần cùng, khó khăn chồng chất.

Đó là gia đình ông Hồ Văn Thuận (83 tuổi) bị mù hai mắt, đi lại phải có người dẫn dắt; bà Đoàn Thị Cúc (82 tuổi, vợ ông Thuận) mắc bệnh tiểu đường, huyết áp, viêm xương khớp, thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn; anh Hồ Ngọc Thao (48 tuổi) không vợ con, mắc chứng tắc nghẽn mạch máu chi dưới, năm 2022 đã cắt bỏ chân phải dưới gối, hiện nay bệnh tái phát phải cắt bỏ một ngón chân bàn chân trái và mổ từ bẹn xuống dưới gối để thông mạch máu.

Từ ngày cậu ruột mắc bệnh, anh Mai Văn Huy (24 tuổi, cháu ngoại ông Thuận và bà Cúc) mồ côi cha mẹ, không có công việc ổn định, trở thành trụ cột của gia đình.

Trước khi phát bệnh, anh Hồ Ngọc Thao là lao động chính nuôi cả nhà. Nhưng từ tháng 11-2022, anh không còn lao động được nữa. Anh Thao mắc bệnh, bà Hồ Thị Mân (59 tuổi, chị ruột anh) buộc phải gác lại công việc nhà để đưa anh vào viện và chăm nom ngày đêm.

Ngày 10-10-2025 vì không đủ tiền ở lại TP. Hồ Chí Minh điều trị tiếp, bà Mân đưa anh Thao nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai để điều trị.

Hiện nay, gia đình ông Hồ Văn Thuận không còn khả năng vay mượn, trong khi thời gian chữa bệnh cho anh Hồ Ngọc Thao còn dài và chi phí ngoài BHYT rất lớn.

Để giúp gia đình khốn khổ này vượt qua khó khăn, giúp anh Thao chữa bớt bệnh, mong mọi tấm lòng nhân ái cùng quan tâm chung tay giúp đỡ.