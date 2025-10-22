Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Những phận đời đáng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LINH GIANG

(GLO)- Ở thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), dưới mái nhà xập xệ, dột nát có một gia đình 4 nhân khẩu sống trong những ngày tháng khốn khổ, bần cùng, khó khăn chồng chất.

Đó là gia đình ông Hồ Văn Thuận (83 tuổi) bị mù hai mắt, đi lại phải có người dẫn dắt; bà Đoàn Thị Cúc (82 tuổi, vợ ông Thuận) mắc bệnh tiểu đường, huyết áp, viêm xương khớp, thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn; anh Hồ Ngọc Thao (48 tuổi) không vợ con, mắc chứng tắc nghẽn mạch máu chi dưới, năm 2022 đã cắt bỏ chân phải dưới gối, hiện nay bệnh tái phát phải cắt bỏ một ngón chân bàn chân trái và mổ từ bẹn xuống dưới gối để thông mạch máu.

Những phận đời đáng thương
Trước khi phát bệnh, anh Hồ Ngọc Thao là lao động chính nuôi cả nhà. Ảnh: M.L.G

Từ ngày cậu ruột mắc bệnh, anh Mai Văn Huy (24 tuổi, cháu ngoại ông Thuận và bà Cúc) mồ côi cha mẹ, không có công việc ổn định, trở thành trụ cột của gia đình.

Trước khi phát bệnh, anh Hồ Ngọc Thao là lao động chính nuôi cả nhà. Nhưng từ tháng 11-2022, anh không còn lao động được nữa. Anh Thao mắc bệnh, bà Hồ Thị Mân (59 tuổi, chị ruột anh) buộc phải gác lại công việc nhà để đưa anh vào viện và chăm nom ngày đêm.

Ngày 10-10-2025 vì không đủ tiền ở lại TP. Hồ Chí Minh điều trị tiếp, bà Mân đưa anh Thao nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai để điều trị.

Hiện nay, gia đình ông Hồ Văn Thuận không còn khả năng vay mượn, trong khi thời gian chữa bệnh cho anh Hồ Ngọc Thao còn dài và chi phí ngoài BHYT rất lớn.

Để giúp gia đình khốn khổ này vượt qua khó khăn, giúp anh Thao chữa bớt bệnh, mong mọi tấm lòng nhân ái cùng quan tâm chung tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Số tài khoản: 86.2222.7777 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Bình Định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null