Tin nhanh đầu ngày:
- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khảo sát đường ven biển, nghe báo cáo về việc di dời tàu thuyền
- Phường Bồng Sơn kết nghĩa với xã Chư Prông
- Thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34
- 1 dự án của Gia Lai đạt giải khuyến khích tại cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025
- Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 đối với 3 sân bay từ ngày 20 đến hết 28-10
Nhịp sống hôm nay: Những “bông hoa” gió sương
Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá “kho báu" dinh dưỡng có trong hạt vừng
Thời tiết hôm nay: Bão Fengshen gây nguy hiểm cho các hoạt động tàu thuyền