Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Những “bông hoa” gió sương

Những “bông hoa” gió sương

MỘC TRÀ MỘC TRÀ CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Hôm nay, chúng ta cùng thức dậy trong một buổi sáng thật đặc biệt: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng những thanh âm của yêu thương, của lòng biết ơn và niềm tự hào dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Gia Lai nói riêng.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:47

Tin nhanh đầu ngày:

- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khảo sát đường ven biển, nghe báo cáo về việc di dời tàu thuyền

- Phường Bồng Sơn kết nghĩa với xã Chư Prông

- Thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34

- 1 dự án của Gia Lai đạt giải khuyến khích tại cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025

- Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 đối với 3 sân bay từ ngày 20 đến hết 28-10

11:33

Nhịp sống hôm nay: Những “bông hoa” gió sương

15:30

Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá “kho báu" dinh dưỡng có trong hạt vừng

17:24

Thời tiết hôm nay: Bão Fengshen gây nguy hiểm cho các hoạt động tàu thuyền

null