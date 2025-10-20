Những “bông hoa” gió sương

(GLO)- Hôm nay, chúng ta cùng thức dậy trong một buổi sáng thật đặc biệt: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng những thanh âm của yêu thương, của lòng biết ơn và niềm tự hào dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Gia Lai nói riêng.