(GLO)- Nhằm nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”, từ ngày 12 đến 14-6, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời tại làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) và làng Hlú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê).

Là một trong những nhà tài trợ mô hình “Ánh sáng an ninh”, ông Ngô Văn Minh-Giám đốc Công ty Ánh sáng thiết bị điện Minh Hiếu (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Ý tưởng hỗ trợ lắp đèn đường chiếu sáng ban đêm cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tôi ấp ủ từ lâu.

Vì vậy, ngay khi Công an Gia Lai kết nối, tôi và đồng nghiệp lập tức lên đường. Việc làm này thật sự rất ý nghĩa. Đặc biệt, khi đến tận đây và nhìn ngắm khuôn mặt vui vẻ của người dân lúc đèn đường thắp sáng, tôi thật sự hạnh phúc khi được đóng góp cho cộng đồng”.

Ngay khi dàn cột đèn năng lượng mặt trời được dựng lên, ông Khe-Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Hưng-phấn khởi chia sẻ: “Làng Ea Lũh nghèo nhất trong tất cả 15 thôn, làng của xã. Khi nghe tin sắp có đèn đường thắp sáng, cả làng đều vui mừng”.

Tại làng Mơ Nú và làng Hlú, người dân cũng rất vui khi được hỗ trợ lắp đặt đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng. Đây là hoạt động thuộc mô hình “Ánh sáng an ninh” hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham mưu triển khai từ đầu tháng 4-2024 với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2024, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Công an các địa phương, hệ thống chính trị, tổ chức xã hội và Công an cấp xã tại huyện Chư Păh, Chư Sê và TP. Pleiku lắp đặt thí điểm 30 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Sau khi đánh giá kết quả tại 3 địa phương thí điểm, mô hình sẽ được nhân rộng trong các năm tiếp theo. Kinh phí lắp đặt được vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Mô hình “Ánh sáng an ninh” sẽ tạo mỹ quan và góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện để người dân yên tâm lưu thông trên đường mỗi buổi tối. Đồng thời, khi bàn giao mô hình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh kết hợp tổ chức tuyên truyền về chính sách kế hoạch hóa gia đình, phòng-chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phòng cháy chữa cháy và các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Dắt theo 2 cô con gái đến Gia Lai tham gia hoạt động thiện nguyện kết hợp trong chương trình lắp đặt trụ đèn năng lượng mặt trời cho 3 làng, bà Đào Thị Lan-Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho hay: “Dịp Tết vừa rồi, tôi lên Gia Lai tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thì phát hiện trên này còn thiếu thốn nhiều quá. Vì thế, ngay khi Hội Phụ nữ Công an tỉnh liên hệ, tôi sẵn sàng chung tay góp sức.

Các phần quà gửi đến thiếu nhi đợt này cũng có một phần ủng hộ từ học sinh của tôi. Khi nghe cô giáo kể về hoàn cảnh khó khăn của các bạn nhỏ vùng cao, các em đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để gửi đến những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình cảm”.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, nhân dịp này, các đơn vị đã trao 61 suất quà gồm đèn học, sách vở, bánh kẹo với tổng giá trị 34 triệu đồng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đêm về, khi những ngọn đèn sáng lên sau một ngày dài hấp thụ năng lượng mặt trời là lúc nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đen nhẻm của những em nhỏ vùng dân tộc thiểu số. Các em í ới gọi nhau chơi đùa dưới ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn đường của mô hình “Ánh sáng an ninh”.