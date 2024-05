Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra tuyên bố không từ bỏ dự án trinh sát không gian

Theo đó, ông Kim Jong-un nhấn mạnh: “Sở hữu các vệ tinh do thám quân sự là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường khả năng răn đe tự vệ quốc gia và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia khỏi các mối đe dọa tiềm tàng… do sự khiêu khích và hành động quân sự của Mỹ”.

Trước đó, tối 27-5, sau khi nỗ lực phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên đã thất bại do tầng đẩy đầu tiên của tên lửa mang vệ tinh phát nổ giữa không trung. “Việc phóng vệ tinh do thám lần này không đạt được mục đích nhưng chúng ta sẽ không bị thất bại này làm cho nản lòng hay sợ hãi mà sẽ tăng cường nỗ lực. Qua thất bại lần này, chúng ta học hỏi được nhiều hơn và tiến xa hơn”, ông Kim nhận định.

Mặc dù thất bại, các chuyên gia nhận định cuộc phóng vệ tinh mới nhất của Triều Tiên đã cho thấy những bước tiến mới trong cuộc chạy đua vào vũ trụ của Bình Nhưỡng, với việc sử dụng động cơ mới chạy bằng oxy lỏng và dầu.

Bên cạnh đó, một chuyên gia cho rằng, thiết kế đó cho thấy Nga có thể đã hỗ trợ chế tạo tên lửa và gọi đây là “bước nhảy vọt lớn” đối với Bình Nhưỡng. Triều Tiên và Nga đã nâng cấp đáng kể hợp tác quân sự kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9-2023.