Người Quảng với chữ Quốc ngữ

Thời gian qua, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thường xuyên có sức lan toả sâu rộng trong tuổi trẻ tỉnh Nghệ An.

Nắng 40 độ C tưởng như vắt kiệt sức người, nhưng với diêm dân đó là lúc họ ra đồng ruộng, từng hạt muối được chắt lọc công phu xen lẫn những giọt mồ hôi chát mặn. Với họ, nắng chính là đặc ân mà thiên nhiên đã ban tặng để vụ muối thêm bội thu.

Từ những mô hình tạo sinh kế do Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum hỗ trợ, nhiều gia đình ở 13 xã biên giới của tỉnh này đã đẩy lùi đói nghèo, đời sống dần được nâng cao, biên cương ngày càng vững chắc.

Một dịp cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Tôi với ông may mắn đều có giải trong một cuộc thi do Báo Giao thông Vận tải tổ chức. Bữa đó, do trục trặc xe cộ, giời lại mưa nên sau lễ phát giải, tôi được ngồi lại với ông cũng lâu lâu.