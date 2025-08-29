Người dân xã An Vinh tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng lục

(GLO)- Mới đây, ông Đinh Văn Rốp (SN 1970, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng lục cho Công an xã An Vinh.

Khẩu súng bằng kim loại, chiều dài thân súng 15 cm, chiều dài báng súng 8,5 cm.

Ông Đinh Văn Rốp giao nộp khẩu súng cho Công an xã. Ảnh: ĐVCC

Ông Rốp cho biết: Ông phát hiện khẩu súng trong lúc đào hố trồng keo. Vì đã nhiều lần được tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nên ông nhanh chóng mang khẩu súng giao nộp cho Công an xã.

Theo Trung tá Bành Trọng Tá - Phó Trưởng Công an xã An Vinh: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.