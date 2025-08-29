Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Người dân xã An Vinh tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mới đây, ông Đinh Văn Rốp (SN 1970, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng lục cho Công an xã An Vinh.

Khẩu súng bằng kim loại, chiều dài thân súng 15 cm, chiều dài báng súng 8,5 cm.

2-5231.jpg
Ông Đinh Văn Rốp giao nộp khẩu súng cho Công an xã. Ảnh: ĐVCC

Ông Rốp cho biết: Ông phát hiện khẩu súng trong lúc đào hố trồng keo. Vì đã nhiều lần được tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nên ông nhanh chóng mang khẩu súng giao nộp cho Công an xã.

Theo Trung tá Bành Trọng Tá - Phó Trưởng Công an xã An Vinh: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng

Vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng

(GLO)- Ngày 16-8, tại xã An Hòa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thu gom, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Có thể bạn quan tâm

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ thẩm phán 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Liên quan đến đường dây “chạy án” xảy ra ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định có vụ án 2 kẻ giết người ở Gia Lai được giảm án sau khi hối lộ cho Phạm Việt Cường-Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Tin tức

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

“Chặn vòi” ma túy xâm nhập biên giới

Tin tức

(GLO)- Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Gia Lai dài khoảng 90 km, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu ma túy. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng chức năng đang đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tại khu vực này.

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

null