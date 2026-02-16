Ngộ nghĩnh chú ngựa lùn nhất thế giới

Chú ngựa tên Pumuckel được sách Kỷ lục Guinness thế giới chứng nhận là con ngựa lùn nhất thế giới, hiện vẫn còn sống.

Pumuckel là một con ngựa đực, chỉ cao vỏn vẹn 52,6 cm tính đến vai. Tuy nhiên, nó lại có sự tự tin của một con vật lớn gấp 10 lần kích thước mình!

Với bộ lông tuyệt đẹp, Pumuckel hiện sống trong một trang trại cùng với chủ nhân Carola Weidemann ở Đức.

Pumuckel chỉ cao vỏn vẹn 52,6 cm tính đến vai. Ảnh: KIDS

Bà Carola đã đưa Pumuckel về nhà sau khi nghe một người bạn kể về chú ngựa này.

“Tôi lái xe đến, nhìn thấy nó và thực sự bị sốc. Tôi chưa bao giờ thấy một con ngựa nhỏ như vậy trước đây” - người phụ nữ chia sẻ.

Theo bà Carola, vóc dáng nhỏ bé của Pumuckel là đặc điểm tự nhiên, không phải do lai tạo.

Ảnh: KIDS

Chú ngựa này được huấn luyện để trở thành ngựa trị liệu và thường xuyên đến các viện dưỡng lão, bệnh viện chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, trường học và các cơ sở dành cho người khuyết tật.

Pumuckel rất thích được cưng chiều. Những món ăn vặt khoái khẩu của nó gồm cà rốt và táo.

Pumuckel có nhiều bạn, bao gồm cả mèo. Ảnh: KIDS

“Nó có tính cách rất đáng yêu, thân thiện với trẻ em, thích được gãi, vuốt ve và được mọi người chú ý” - bà Carola nói.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)