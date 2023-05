Nghệ An: Phát hiện nhiều cối chày đá lạ nghi của người tiền sử

(GLO)- Đình Tân An được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, hiện tọa lạc sát mặt quốc lộ 19, đoạn gần chợ Đồn (phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Đến nay, đình vẫn giữ được nét cổ kính nguyên sơ. Năm 2020, đình Tân An được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh.