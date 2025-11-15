Ngày và đêm 15-11, vùng biển Gia Lai gió mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 m

Dự báo trong ngày và đêm 15, 16-11, vùng biển Gia Lai tiếp tục có gió mạnh, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 m.

Cảnh báo rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp độ 2.

Vùng biển Gia Lai có gió to, sóng lớn. Ảnh: P.V

Toàn bộ tàu thuyền trên vùng biển Gia Lai đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Còn trên đất liền, dự báo từ đêm 15-11 đến sáng 17-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-200 mm, có nơi trên 250 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Ngày và đêm 17-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.