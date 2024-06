Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Ngày thi đầu tiên diễn ra trong tiết trời thuận lợi, việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tại các điểm thi, sự hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện, lực lượng an ninh, y tế… đã góp phần tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh dự thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2024 - 2025 toàn tỉnh có 7.092 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 26 thí sinh được tuyển thẳng. Kết thúc ngày thi đầu tiên với 2 môn thi Ngữ văn (buổi sáng) và Tiếng Anh (buổi chiều), công tác tổ chức thi tại các hội đồng thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Công tác niêm phong đề và bàn giao đề được các hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, đảm bảo chất lượng, trước khi diễn ra kỳ thi, Sở GD&ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát tại các điểm thi về điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt chú ý về điều kiện ánh sáng, quạt mát, nước uống nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh. Các hội đồng thi và các địa phương nơi đặt điểm thi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, phối hợp hiệu quả của lực lượng công an, các đoàn viên, thanh niên, điện lực… trong việc đảm bảo nguồn điện, giữ thông tin liên lạc, an ninh - trật tự, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Nhờ thế, trong ngày thi đầu tiên, công tác coi thi, tình hình an ninh - trật tự tại các hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh đều được đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Đề thi được đánh giá tương đối vừa sức với học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình lớp 9.

Ngày mai (3/6), các thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025; đối với các thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, buổi chiều sẽ thi các môn chuyên: Tin học, Vật lí, Lịch sử, Địa lí, Sinh học. Ngày 4/6, buổi sáng, thi các môn chuyên: Toán, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh (thời gian làm bài các môn chuyên 150 phút).