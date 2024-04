Gia Lai tiếp tục thực hiện xét tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Theo đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương tiếp tục thực hiện phương thức thi tuyển; các trường THPT và cơ sở giáo dục có bậc THPT còn lại đều thực hiện phương thức xét tuyển.

Riêng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, công tác tuyển sinh được thực hiện theo Điều 12, Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 5-4-2021; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện thực hiện tuyển sinh theo Điều 12 Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 6-1-2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Đối tượng được dự thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Hùng Vương là người học đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông/ giáo dục thường xuyên) tại tỉnh Gia Lai hoặc đang thường trú tại tỉnh Gia Lai, có độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế tuyển sinh; kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ khá trở lên, kết quả xếp loại tốt nghiệp THCS đạt từ khá trở lên.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển nhiều nhất 2 môn chuyên và không được đăng ký dự tuyển cùng lúc các môn chuyên trong cùng các nhóm môn: Hóa học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý (nhóm 1); Toán, Ngữ văn (nhóm 2); Tiếng Anh, Tin học, Sinh học (nhóm 3).

Thí sinh sẽ dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn chuyên. Nếu thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên là 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì phải thi 2 bài thi của môn đó (1 bài thi không chuyên và 1 bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn); riêng môn Tin học thi môn chuyên là môn Toán. Đề thi theo hình thức tự luận, môn Tiếng Anh chuyên có thêm phần thi kỹ năng nghe. Đơn xin dự thi và túi hồ sơ dự thi sẽ được nhà trường phát hành từ ngày 22-5.

Đối với các trường THPT dân tộc nội trú, đối tượng tuyển sinh là học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên; có độ tuổi theo quy định; bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại xã, thôn đặc biệt khó khăn (khu vực III) tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh hay ở khu vực II và khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, học sinh DTTS rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ; học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn cũng được nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuy nhiên, các trường phổ thông dân tộc nội trú không được tuyển quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hàng năm. Học sinh DTTS rất ít người được quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP và học sinh người DTTS thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học được xét tuyển thẳng.

Các trường THPT dân tộc nội trú thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển. Thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 8 đến 17-6-2024. Điểm xét tuyển là tổng điểm quy đổi từ kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của 4 năm học bậc THCS cộng với điểm ưu tiêu.

Cụ thể: học giỏi-hạnh kiểm tốt được 10 điểm; học lực khá-hạnh kiểm tốt, học lực giỏi-hạnh kiểm khá được 9 điểm; học lực khá-hạnh kiểm khá được 8 điểm; học lực giỏi-hạnh kiểm trung bình, học lực trung bình-hạnh kiểm tốt được 7 điểm; học lực trung bình-hạnh kiểm khá, học lực khá-hạnh kiểm trung bình được 6 điểm; học lực và hạnh kiểm đều trung bình được 5 điểm.

Các trường THPT không chuyên biệt thực hiện việc tuyển sinh theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phương thức xét tuyển với số điểm quy đổi tương tự như các trường phổ thông dân tộc nội trú. Học sinh học và xét tốt nghiệp THCS ở địa bàn nào thì đăng ký xét tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT đứng chân trên địa bàn đó. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc học tập, đi lại đối với các xã, phường vùng giáp ranh địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, các trường sẽ mở rộng thêm địa bàn tuyển sinh.

Theo đó, các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku được tuyển học sinh xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) và xã Ia Der (huyện Ia Grai). Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đak Đoa) được tuyển học sinh xã An Phú (TP. Pleiku). Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) được tuyển học sinh các xã Hải Yang và Kdang (huyện Đak Đoa).

Các trường THPT trên địa bàn thị xã Ayun Pa được tuyển học sinh xã Ia Trôk (huyện Ia Pa) và xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện). Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa) được tuyển học sinh xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện). Trường THPT Trường Chinh (huyện Chư Sê) được tuyển học sinh các xã Ia Băng và Ia Bang (huyện Chư Prông). Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê) được tuyển học sinh xã Ia Vê (huyện Chư Prông) và xã Ia Hla (huyện Chư Pưh). Trường THPT Trần Phú (huyện Chư Prông) được tuyển học sinh xã Gào (TP. Pleiku).

Các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê được tuyển học sinh xã Phú An, Ya Hội (huyện Đak Pơ). Trường THPT Nguyễn Trãi được tuyển học sinh phía đông cầu Tà Ly (gồm các thôn: Tân Sơn, Tân Bình, Tân Tụ thuộc xã Tân An và các thôn An Sơn, Hiệp An, Hiệp Phú thuộc xã Cư An); hết ngày 16-7-2024, nếu chưa đủ chỉ tiêu giao thì được tuyển học sinh trên địa bàn thị xã An Khê và các xã Tân An, Cư An, Phú An, Ya Hội (huyện Đak Pơ).

Riêng các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ngoài công lập trực thuộc Sở GD-ĐT được tuyển sinh trên toàn quốc. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển từ ngày 11-7 đến hết ngày 16-7-2024.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, việc tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Các trung tâm xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển sinh trên phạm vi toàn tỉnh; trình Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh trước ngày 15-8-2024.