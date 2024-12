Ngành Công thương cần phát huy vai trò tiên phong trong phát triển

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Sơn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tham dự hội nghị có đồng chí: Vũ Hồng Thanh-Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên-Bộ trưởng Bộ Công thương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Công thương; hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Năm 2024, ngành Công thương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả nổi bật, tạo được sự đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; các cân đối lớn được đảm bảo, nhất là an ninh năng lượng và cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục mới với gần 800 tỷ USD (tăng 15% so với năm 2023 và vượt gần 3 lần kế hoạch được giao); cán cân thương mại ghi nhận năm thứ 9 liên tiếp xuất siêu ở mức cao, gần 25 tỷ USD, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng 8,4%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng gần 10%, đã tạo động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng vĩ mô. Nhiều địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, duy trì được mức tăng trưởng công nghiệp khá với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng bộ, hiệu quả; khai mở các thị trường tiềm năng lớn ở Trung Đông, châu Phi.

Thị trường trong nước tăng trưởng vững chắc với tốc độ 9%. Thương mại điện tử vượt mốc doanh thu 25 tỷ USD (tăng 20% so với năm 2023 và chiếm 2/3 giá trị kinh tế số Việt Nam). Công tác xúc tiến thương mại đổi mới mạnh mẽ với chuỗi sự kiện lớn nhất từ trước tới nay, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD, xếp hạng 32 trên thế giới. Công tác quản lý cụm công nghiệp và khuyến công quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả… Bên cạnh đó, ngành Công thương chủ động, quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, Bộ đã đề xuất tinh giảm gần 18% số đầu mối đơn vị trực thuộc và tinh gọn mạnh bộ máy hoạt động từ bên trong.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xác định kịch bản tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 8%, ngành Công thương đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 9-10% so với năm 2024; xuất khẩu tăng khoảng 12% so với năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10% so với năm 2024; tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 347,5 tỷ kWh, tăng khoảng 12,2% so với năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 8% để tạo đà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, ngành Công thương cần phát huy vai trò tiên phong trong phát triển, cần tạo được môi trường thông thoáng, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách mới được ban hành và tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách mới về phát triển năng lượng; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng.

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, trong thu hút đầu tư. Đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước, phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả thị trường trong nước, chú trọng đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; tập trung khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực và ký kết, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng. Tích cực chủ động, quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy…