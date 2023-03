Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” với chủ đề “Áo dài Việt-Hương sắc Tây Nguyên” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phát động. Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Thúy-Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh-cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của phụ nữ Công an tỉnh hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3, giúp lan tỏa hình ảnh đời thường, gần gũi của những nữ Công an nhân dân đến với người dân. Hoạt động này được các Hội Phụ nữ cơ sở hưởng ứng rất tích cực”.

Chọn bối cảnh ở các danh lam thắng cảnh của tỉnh như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Diên Hồng, Biển Hồ…, hàng năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đều thực hiện những bộ ảnh ghi dấu khoảnh khắc đẹp trong trang phục truyền thống. Áo dài Việt không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hiện đại mà còn lan tỏa hình ảnh bình dị cùng phẩm chất, trí tuệ của phụ nữ lực lượng vũ trang.

Chị Trần Thị Thúy Trinh-Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Bản thân tôi cảm thấy rất tự tin, tự hào khi mặc áo dài, bởi đây không chỉ là trang phục dân tộc mà còn là một hình ảnh mang tính văn hóa, là biểu tượng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt".

Một số hình ảnh duyên dáng của phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai hưởng ứng "Tuần lễ áo dài", hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3: