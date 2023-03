Tin liên quan Tỷ lệ người dân Chư Sê tham gia bảo hiểm y tế tăng 14%

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, các ban, ngành và tổ chức có liên quan đã tích cực phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Kết quả, tính đến cuối năm 2022, số lao động tham gia BHXH là 2.127 người, chiếm khoảng 6,25% lực lượng trong độ tuổi lao động; số lao động tham gia BHTN là 1.209 người, chiếm khoảng 3,5% lực lượng trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHYT là 51.082 người.

Về thực hiện BHYT học sinh, năm 2022-2023 có 7.135/10.224 học sinh tham gia BHYT, đạt 69,79 % so với tổng số học sinh toàn huyện. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến 31-12-2022 đạt 69,3 tỷ đồng.

Tuy đã nỗ lực thực hiện nhưng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT chưa đạt so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế như: vai trò của ban chỉ đạo cấp xã chưa rõ nét, công tác chỉ đạo triển khai chính sách BHYT còn chậm, chưa thường xuyên, dẫn tới tỷ lệ bao phủ BHYT một số xã còn thấp, bị sụt giảm mạnh sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã có nguy cơ không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về chỉ tiêu bao phủ BHYT. Số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh còn rất thấp so với tiềm năng của huyện, chưa thực sự bền vững, có nguy cơ giảm dần do tác động của cơ chế, chính sách về tăng mức đóng….

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường-Trưởng ban Chỉ đạo huyện đề nghị các thành viên ban chỉ đạo các xã tham mưu cho Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội vào cuộc, xác định khu vực, đối tượng cụ thể để phấn đấu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023, nhất là đạt 93% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu tỉnh giao, tương ứng từ nay đến cuối năm 2023 phải mở rộng, khai thác trên 53.300 người tham gia BHYT.

Các thành viên ban chỉ đạo ở các tổ chức chính trị-xã hội huyện phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, vận động ở cơ sở, kiên trì bám sát để đạt chỉ tiêu được giao...