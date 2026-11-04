Mỹ tuyên bố chấm dứt viện trợ quân sự 3,8 tỷ USD/năm cho Israel

(GLO)- Ngày 3-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ chấm dứt khoản viện trợ quân sự khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm dành cho Israel từ cuối năm 2026, sớm hơn thời hạn của thỏa thuận hiện hành.

Trả lời phỏng vấn chương trình “Fox & Friends” của kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đạt thỏa thuận chấm dứt viện trợ quân sự từ nhiều tháng trước.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Israel đã trở thành quốc gia phát triển, đủ khả năng tự bảo đảm nhu cầu quốc phòng và không còn cần khoản hỗ trợ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bìa phải) phát biểu trước giới truyền thông bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng khẳng định Washington vẫn sẵn sàng hỗ trợ Israel khi cần thiết và tiếp tục bán vũ khí cho đồng minh Trung Đông.

Tuyên bố trên được đưa ra trong ngày bầu cử giữa kỳ Mỹ, trong bối cảnh chính sách hỗ trợ Israel ngày càng gây tranh luận tại Washington.

Ông Trump cho rằng khoản viện trợ đang trở thành vấn đề chính trị đối với đảng Cộng hòa, khi một số ứng cử viên đảng Dân chủ sử dụng chính sách này làm luận điểm vận động tranh cử.

Thỏa thuận hỗ trợ an ninh Mỹ - Israel được ký năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama, có hiệu lực trong các năm tài khóa 2019-2028, với tổng trị giá 38 tỷ USD.

Theo đó, Mỹ cam kết cung cấp 33 tỷ USD tài trợ quân sự nước ngoài và 5 tỷ USD cho các chương trình phòng thủ tên lửa, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD mỗi năm.

Thủ tướng Netanyahu trước đó nhiều lần bày tỏ mong muốn giảm dần sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự Mỹ, hướng tới tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng.

Ông từng đề cập mục tiêu đưa viện trợ Mỹ về mức 0 trong khoảng 1 thập kỷ, đồng thời thúc đẩy hợp tác về công nghệ, sản xuất vũ khí và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Hiện Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa công bố chi tiết về phương án chấm dứt viện trợ.

Nếu được thực hiện, quyết định này sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cơ chế hỗ trợ an ninh lâu nay của Mỹ dành cho Israel, dù quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn được duy trì.