Mỹ yêu cầu Israel mạnh tay ngăn chặn bạo lực tại Bờ Tây

(GLO)- Mỹ kêu gọi Israel tăng cường các biện pháp ngăn chặn những vụ tấn công do người định cư Do Thái thực hiện tại Bờ Tây, sau khi hàng loạt vụ bạo lực khiến dân thường Palestine, một nhà báo Mỹ và các nhà ngoại giao châu Âu bị thương hoặc bị đe dọa.

Theo Reuters, ngày 17-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã nhiều lần đề nghị Israel có hành động quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực do người định cư gây ra tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Phát biểu với báo giới trước chuyến công du Uzbekistan, ông Rubio bày tỏ quan ngại trước những hình ảnh về các vụ tấn công mới đây, đồng thời nhấn mạnh Mỹ tiếp tục yêu cầu phía Israel tăng cường trấn áp các hành vi bạo lực này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi đoạn video ghi lại cảnh nhiều người hành hung nữ phóng viên ảnh người Mỹ Heidi Levine của báo Washington Post lan truyền rộng rãi.

Vụ việc xảy ra ngày 16-10 tại khu vực gần làng Abu Falah, thuộc Bờ Tây, khi những người định cư Israel tấn công dân thường Palestine đang tham gia thu hoạch ôliu.

Theo các nguồn tin, ít nhất 2 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó có bà Levine. Nữ phóng viên ảnh bị thương nghiêm trọng, phải nhập viện và tiến hành phẫu thuật.

Đây là 1 trong những vụ bạo lực nhằm vào người Palestine và những người tham gia hỗ trợ hoạt động thu hoạch ôliu tại khu vực trong những ngày gần đây.

Ngoại trưởng Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu làm rõ vụ việc liên quan đến nữ phóng viên Washington Post.

Cũng trong ngày 17-10, một nhóm người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công đoàn đại diện ngoại giao châu Âu tại làng Taybeh ở Bờ Tây, khi đoàn đến khu vực này để tìm hiểu tình hình và tham gia các hoạt động hỗ trợ người Palestine thu hoạch ôliu.

Theo Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot, những người bị tấn công bao gồm Tổng Lãnh sự Bỉ, các nhà ngoại giao Pháp và Ba Lan, cùng đại diện Giáo hội Công giáo. Một thị trưởng người Pháp bị hành hung, trong khi phương tiện của phái đoàn Bỉ bị hư hại.

Ngoại trưởng Bỉ lên án hành vi bạo lực, đồng thời yêu cầu bảo đảm an toàn cho dân thường, các nhà ngoại giao và những người tham gia hoạt động nhân đạo tại Bờ Tây.

Về phía Israel, Ngoại trưởng Gideon Sa'ar lên án vụ tấn công nhằm vào đoàn ngoại giao châu Âu và cho biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra.