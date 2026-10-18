Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt có thể bao gồm: chuyển khoản ngân hàng, thanh toán bằng mã QR, thẻ ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hợp pháp khác.

Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Quỳnh Trần/TTO

Trước đó, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP quy định các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của 1 khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc hạ ngưỡng xuống 5 triệu đồng đồng nghĩa người dân cần chủ động chuẩn bị phương thức thanh toán phù hợp khi giao dịch vàng. Đặc biệt, người mua hoặc bán vàng nhiều lần trong cùng 1 ngày cần lưu ý tổng giá trị giao dịch để thực hiện đúng quy định.

Ngoài thay đổi về phương thức thanh toán, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP còn điều chỉnh một số quy định liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Cụ thể, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng, với điều kiện nhu cầu nhập khẩu phù hợp.

Nghị định cũng quy định việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và các điều kiện liên quan.

Một nội dung đáng chú ý khác là bãi bỏ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.

Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16-10-2026 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất này.

Những thay đổi trên góp phần điều chỉnh cơ chế quản lý thị trường vàng, tăng cường tính minh bạch trong giao dịch và hoàn thiện các quy định đối với hoạt động kinh doanh vàng.