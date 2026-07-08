Lịch tứ kết World Cup 2026 chính thức mới nhất

(GLO)- Vòng 1/8 World Cup 2026 khép lại với nhiều bất ngờ, xác định 4 cặp tứ kết: Pháp - Ma-rốc, Tây Ban Nha - Bỉ, Na Uy - Anh và Argentina - Thụy Sĩ.

Vòng 16 đội World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau hai trận cuối cùng: Argentina thắng nghẹt thở Ai Cập 3-2, còn Thụy Sĩ vượt qua Colombia 4-3 trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 0-0.

Với các kết quả này, 8 đội vào tứ kết đã được xác định gồm Pháp, Ma-rốc, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh, Argentina và Thụy Sĩ. FIFA cập nhật lịch thi đấu, kết quả và nhánh đấu World Cup 2026 trên hệ thống chính thức của giải.

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Kết quả các trận vừa kết thúc

Trận đấu Kết quả Đội đi tiếp Nhận định nhanh Argentina - Ai Cập 3-2 Argentina Nhà đương kim vô địch thoát hiểm ngoạn mục sau khi bị dẫn 0-2 Thụy Sĩ - Colombia 0-0, Thụy Sĩ thắng luân lưu 4-3 Thụy Sĩ Thụy Sĩ bản lĩnh hơn ở loạt sút quyết định

Argentina 3-2 Ai Cập: Bản lĩnh nhà vô địch

Argentina trải qua một trong những trận đấu kịch tính nhất từ đầu vòng knock-out. Đội bóng Nam Mỹ bị Ai Cập dẫn 2-0 cho tới cuối trận, nhưng vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez để thắng ngược 3-2. Reuters mô tả đây là màn ngược dòng ngoạn mục, trong đó Messi vừa ghi bàn vừa góp dấu ấn lớn vào cuộc lội ngược dòng của Argentina.

Về chuyên môn, Argentina chưa tạo cảm giác thật sự an toàn. Họ nhập cuộc chậm, để Ai Cập khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ và suýt phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, khác biệt của nhà đương kim vô địch nằm ở khả năng tăng tốc trong thời điểm sinh tử. Khi sức ép được đẩy lên tối đa, Argentina vẫn có những cá nhân đủ đẳng cấp để xoay chuyển trận đấu.

Nhận định: Argentina đi tiếp xứng đáng nhờ bản lĩnh, nhưng hàng thủ và khả năng kiểm soát rủi ro cần cải thiện trước tứ kết. Gặp Thụy Sĩ, họ sẽ không có nhiều khoảng trống như trước Ai Cập.

Thụy Sĩ 0-0 Colombia, luân lưu 4-3: Bản lĩnh trên chấm 11m

Thụy Sĩ đánh bại Colombia 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút tại Vancouver. Reuters cho biết thủ môn Gregor Kobel có pha cản phá quan trọng, trong khi Ruben Vargas thực hiện thành công cú đá quyết định, giúp Thụy Sĩ vào tứ kết World Cup lần đầu kể từ năm 1954.

Đây là trận đấu đúng chất knock-out: chặt chẽ, ít khoảng trống và nặng tính tâm lý. Colombia có sự cổ vũ lớn trên khán đài, nhưng Thụy Sĩ cho thấy độ lì lợm, khả năng tổ chức phòng ngự và sự lạnh lùng trong loạt sút quyết định.

Nhận định: Thụy Sĩ không bùng nổ, nhưng rất khó bị đánh bại. Họ sẽ là đối thủ khó chịu cho Argentina ở tứ kết, đặc biệt nếu kéo trận đấu vào thế giằng co.

Kết quả vòng 1/8 World Cup 2026

Trận đấu Kết quả Đội vào tứ kết Canada - Ma-rốc 0-3 Ma-rốc Paraguay - Pháp 0-1 Pháp Brazil - Na Uy 1-2 Na Uy Mexico - Anh 2-3 Anh Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-1 Tây Ban Nha Mỹ - Bỉ 1-4 Bỉ Argentina - Ai Cập 3-2 Argentina Thụy Sĩ - Colombia 0-0, luân lưu 4-3 Thụy Sĩ

Vòng 1/8 năm nay có nhiều biến động lớn. Brazil bị Na Uy loại sau cú đúp muộn của Erling Haaland, trong khi Anh thắng Mexico 3-2 ở trận cầu căng thẳng tại Azteca. Reuters ghi nhận Haaland lập cú đúp giúp Na Uy lần đầu vào tứ kết World Cup, còn Anh phải chơi thiếu người nhưng vẫn vượt qua Mexico để hẹn gặp Na Uy.

Ở nhánh còn lại, Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha 1-0 nhờ bàn muộn của Mikel Merino, còn Bỉ đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 với màn trình diễn nổi bật của Charles De Ketelaere. Reuters và AP cùng ghi nhận Bỉ thắng đậm Mỹ, qua đó gặp Tây Ban Nha ở tứ kết.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 chính thức

Trận đấu Ngày giờ, giờ Việt Nam Địa điểm Nhận định nhanh Pháp - Ma-rốc 3h00 ngày 10/7 Boston Stadium, Foxborough Pháp nhỉnh hơn, nhưng Ma-rốc rất lì ở knock-out Tây Ban Nha - Bỉ 2h00 ngày 11/7 Los Angeles Stadium, Inglewood Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn, Bỉ nguy hiểm ở chuyển trạng thái Na Uy - Anh 4h00 ngày 12/7 Miami Stadium, Miami Haaland là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Anh Argentina - Thụy Sĩ 8h00 ngày 12/7 Kansas City Stadium, Kansas City Argentina mạnh hơn, nhưng Thụy Sĩ có thể kéo trận đấu vào thế bế tắc

Pháp - Ma-rốc: Cặp tứ kết đầu tiên

Pháp vào tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước Paraguay, còn Ma-rốc thắng Canada 3-0. Đây là cặp đấu rất đáng chú ý vì Pháp có chiều sâu đội hình và khả năng tạo đột biến, trong khi Ma-rốc đang chứng minh họ không còn là hiện tượng nhất thời. Nếu Ma-rốc tiếp tục giữ được cấu trúc phòng ngự tốt, Pháp có thể phải đối mặt với một trận đấu kiên nhẫn và khó mở khóa.

Dự đoán: Pháp thắng sát nút.

Tây Ban Nha - Bỉ: Đại chiến châu Âu

Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha bằng bàn thắng muộn, còn Bỉ thắng Mỹ 4-1. Cặp đấu này có chất lượng chuyên môn cao: Tây Ban Nha mạnh ở kiểm soát bóng, pressing và luân chuyển nhịp; Bỉ nguy hiểm nhờ kinh nghiệm, thể hình và những pha chuyển trạng thái nhanh. Vấn đề của Bỉ là tổn thất lực lượng sau chấn thương nặng của Amadou Onana trong trận gặp Mỹ.

Dự đoán: Tây Ban Nha nhỉnh hơn.

Na Uy - Anh: Haaland thách thức hàng thủ Tam sư

Na Uy là đội tạo cú sốc lớn nhất vòng 1/8 khi loại Brazil 2-1. Haaland đang có phong độ cực cao và trở thành trung tâm trong mọi pha tấn công của đội bóng Bắc Âu. Anh vừa vượt qua Mexico 3-2 trong trận đấu giàu cảm xúc, nhưng việc phải đối đầu một Na Uy có thể chơi phản công trực diện sẽ là bài test rất khó.

Dự đoán: Anh có kinh nghiệm hơn, nhưng Na Uy đủ sức tạo thêm bất ngờ.

Argentina - Thụy Sĩ: Bản lĩnh gặp kỷ luật

Argentina vừa thoát hiểm trước Ai Cập, còn Thụy Sĩ đi tiếp sau loạt luân lưu với Colombia. Đây có thể là trận đấu tương phản về phong cách: Argentina giàu ngôi sao và khả năng tạo khoảnh khắc, Thụy Sĩ kỷ luật, chặt chẽ và bền bỉ. Nếu Argentina không cải thiện khả năng phòng ngự chuyển trạng thái, họ có thể gặp nhiều rắc rối.

Dự đoán: Argentina thắng, nhưng khó có cách biệt lớn.

Cục diện trước vòng tứ kết

Tứ kết World Cup 2026 có đủ màu sắc: Pháp và Tây Ban Nha đại diện cho nhóm ứng viên ổn định; Argentina giữ hy vọng bảo vệ ngôi vương; Bỉ trở lại mạnh mẽ; Ma-rốc và Thụy Sĩ cho thấy bản lĩnh phòng ngự; trong khi Na Uy là hiện tượng lớn nhất sau khi loại Brazil.

Điểm đáng chú ý nhất là vòng tứ kết đã không còn Brazil, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan hay đội chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada. Điều đó khiến World Cup 2026 bước vào giai đoạn rất khó đoán, nơi chỉ một khoảnh khắc cá nhân hoặc một loạt sút luân lưu có thể thay đổi toàn bộ nhánh đấu.