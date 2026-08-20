Lịch chung kết ASEAN Cup 2026 (AFF Cup): Việt Nam gặp Thái Lan 22 và 26/8

(GLO)- Việt Nam và Thái Lan sẽ tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 qua hai lượt trận ngày 22 và 26/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đá trận quyết định trên sân Mỹ Đình.

ASEAN Cup 2026 đã xác định hai đội cuối cùng tranh chức vô địch. Sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan - đội thắng Singapore 4-3 sau hai lượt trận. Đây cũng là màn tái đấu giữa hai đội từng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2024.

Hình minh họa (AI)

Theo lịch chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về. Thái Lan tiếp Việt Nam lúc 20h00 ngày 22/8 tại Rajamangala, còn Việt Nam tiếp Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026 chính thức

Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam.

Ngày Giờ Trận đấu Địa điểm 22/8/2026 20h00 Thái Lan - Việt Nam Rajamangala, Bangkok 26/8/2026 20h00 Việt Nam - Thái Lan Mỹ Đình, Hà Nội

Ban tổ chức trước đó đã ấn định hai lượt chung kết vào ngày 22 và 26/8. Lịch cập nhật của AFF hiện xác nhận đầy đủ cặp đấu, giờ bóng lăn và địa điểm của cả hai trận.

Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng 4-0 trước Malaysia

Tuyển Việt Nam bước vào bán kết với lợi thế lớn sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur ở lượt đi. Nguyễn Xuân Son ghi bàn bằng pha đánh đầu đẹp mắt, trước khi pha phản lưới của Faris Danish giúp đội khách tạo cách biệt hai bàn.

Trở lại Mỹ Đình tối 19/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục thắng Malaysia 2-0. Xuân Son được tung vào sân từ ghế dự bị và ghi cả hai bàn, giúp Việt Nam khép lại cặp bán kết với tổng tỷ số 4-0.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam không chỉ giành quyền vào chung kết mà còn làm được điều đó với hai trận giữ sạch lưới trước Malaysia. Kết quả mang lại trạng thái tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách trên sân Rajamangala.

Thái Lan vượt Singapore sau bán kết nghẹt thở

Con đường của Thái Lan đến chung kết kịch tính hơn.

“Voi chiến” thắng Singapore 3-1 ngay trên sân Jalan Besar ở lượt đi, tạo lợi thế hai bàn trước khi trở về Bangkok. Tuy nhiên, Singapore chơi đầy quyết tâm trong trận lượt về và giành chiến thắng 2-1 tại Rajamangala.

Thái Lan vì thế đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Đây là lần đầu tại giải họ phải chịu sức ép lớn đến như vậy sau một vòng bảng toàn thắng.

Trận thua Singapore cũng mang đến dữ liệu đáng chú ý cho tuyển Việt Nam. Thái Lan vẫn mạnh trong khả năng kiểm soát nhịp độ, tổ chức tấn công và chuyển trạng thái, nhưng hàng phòng ngự không phải không thể bị xuyên thủng khi đối phương gây áp lực đủ lớn.

Chung kết lượt đi: Việt Nam làm khách tại Rajamangala

Trận đầu tiên diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8 tại sân Rajamangala, Bangkok.

Đây có thể là 90 phút rất quan trọng đối với cách HLV Kim Sang-sik tính toán cho toàn bộ cặp chung kết. Việt Nam không nhất thiết phải đẩy đội hình lên quá cao, nhưng cũng khó lựa chọn cách chơi chỉ tập trung bảo vệ khung thành.

Thái Lan được chơi trên sân nhà và nhiều khả năng sẽ chủ động gây sức ép. Trong hoàn cảnh đó, khả năng thoát pressing của Hoàng Đức, Quang Hải cùng tốc độ của Đình Bắc và sức mạnh của Xuân Son có thể trở thành những chìa khóa quan trọng.

Chiến thắng 4-0 sau hai lượt trận trước Malaysia cho thấy Việt Nam đang có nhiều phương án ghi bàn. Xuân Son đặc biệt đáng chú ý khi ghi ba bàn trong hai trận bán kết.

Một kết quả thuận lợi tại Bangkok sẽ giúp Việt Nam đưa trận chung kết về Mỹ Đình với quyền chủ động lớn hơn.

Chung kết lượt về: Trận quyết định tại Mỹ Đình

Bốn ngày sau lượt đi, hai đội sẽ tái đấu lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là trận cuối cùng của ASEAN Cup 2026.

Việc được chơi trận quyết định trên sân nhà là lợi thế đáng kể cho tuyển Việt Nam. Trong một cặp chung kết kéo dài 180 phút, tâm lý và diễn biến lượt đi có thể ảnh hưởng rất lớn đến cách hai đội bước vào trận lượt về.

Nếu Việt Nam tạo được thế trận tốt tại Bangkok, sức ép từ khán đài Mỹ Đình có thể trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua giành chức vô địch.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là đối thủ đòi hỏi sự tập trung cao nhất. “Voi chiến” từng trải qua một vòng bảng hoàn hảo và đã vượt qua thử thách lớn từ Singapore để giành quyền vào chung kết.

Việt Nam - Thái Lan, cuộc tái đấu được chờ đợi

Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup, còn Thái Lan là đội á quân của kỳ giải trước. Hai đội vì thế một lần nữa gặp nhau ở trận đấu lớn nhất bóng đá Đông Nam Á cấp đội tuyển.

So với vòng bảng, chung kết là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không đội nào còn cơ hội sửa sai nếu để đối phương tạo ra khoảng cách quá lớn sau lượt đi.

Việt Nam đang có sự tự tin sau hai chiến thắng trước Malaysia, trong khi Thái Lan vừa nhận lời cảnh báo mạnh từ Singapore ở bán kết lượt về.

Hai mốc người hâm mộ cần nhớ là:

20h00 ngày 22/8: Thái Lan - Việt Nam tại Rajamangala.

20h00 ngày 26/8: Việt Nam - Thái Lan tại Mỹ Đình.

Sau gần một tháng tranh tài, chức vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ được quyết định sau 180 phút giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ nhất của bóng đá Đông Nam Á.