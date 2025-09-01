Danh mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2025), sáng nay, 1-9, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 1-9. Ảnh: VIẾT CHUNG
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 1-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội... đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Theo PHAN THẢO (SGGPO)

