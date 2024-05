Làng Têng 1 đạt chuẩn nông thôn mới

Làng Têng 1 hiện có 181 hộ với 737 khẩu. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cán bộ và Nhân dân làng Têng 1 đã đoàn kết chung sức chung lòng, tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2021 đến năm 2023, địa phương đã huy động nguồn kinh phí đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới khoảng 9 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 7,5 tỷ đồng; người dân đóng góp hơn 760 triệu đồng và nguồn vận động khác.

Đến nay, 80% đường trục thôn, làng; đường liên thôn, làng được bê tông hóa, nhựa hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,36 triệu đồng người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 14 hộ, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP. Pleiku đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho cán bộ và Nhân dân làng Têng 1.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân, tập thể cán bộ và Nhân dân làng Têng 1 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023; Chủ tịch UBND xã Tân Sơn tặng giấy khen cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2023.

Cũng tại buổi lễ, Công an xã Tân Sơn đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền tới người dân trong làng các âm mưu, thủ đoạn của FULRO lưu vong lừa phỉnh, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài hòng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính quyền và thu lợi bất chính… Từ đó, giúp bà con nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa sâu rộng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.