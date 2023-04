Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh: Thông qua 25 nghị quyết quan trọng

(GLO)-Công an phường Sông Bờ vừa tổ chức trao trả 7 triệu đồng cho chị Lê Thị Vi (SN 1988, trú tại tổ 1, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) sau khi bị đánh rơi.

(GLO)- Sáng 4-4, ông Tô Đình Tâm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tâm An Bình, chủ xe ô tô tải BKS 81C-187.87 và ông Trần Văn Hiền-cha của anh Trần Duy Hùng (tài xế điều khiển xe ô tô tải, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở ngã ba La Sơn.

(GLO)- Tối 2-4, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở ngã ba La Sơn. Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế, Ban An toàn Giao thông tỉnh.